وصف القنصل العام للقنصلية العامة للكويت في إمارة دبي والإمارات الشمالية ذياب الرشيدي العلاقات الكويتية ـ الإماراتية بأنها «ضاربة في جذور التاريخ ومعززة بروابط الدم والمصير المشترك».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرشيدي في احتفالية «الأسبوع الكويتي ـ الإماراتي» التي تنظمها القنصلية لإبراز عمق العلاقات بين البلدين بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيدها الوطني ويوم الشهيد والتي أقيمت برعاية وحضور الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله ومدير عام مكتب وزارة الخارجية في دولة الإمارات السفير عبدالرحمن المطيوعي.

وقال الرشيدي ان ما يبعث على «الفخر والاعتزاز» هو معايشة التطور في العلاقات بين البلدين الشقيقين واصفا إياها بأنها «وطيدة»، موضحا ان هذه العلاقات تشهد اهتماما وحرصا من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف ان العلاقات الكويتية ـ الإماراتية تتميز بالأخوة الصادقة، مؤكدا ان هناك رغبة قوية في تطوير التعاون الثنائي والارتقاء بتلك العلاقات إلى مستوى طموحات «القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين».

وتقدم القنصل الكويتي بالتهنئة لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني ويوم الشهيد، متمنيا دوام الازدهار والتقدم للإمارات.

وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية والخاصة الإماراتية التي شاركت في هذه الاحتفالية، مؤكدا ان مشاركتها تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

من جانبها، قالت ضيفة الاحتفالية الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله خلال كلمتها انها تشعر بالفخر والاعتزاز لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين الكويت والإمارات، مشيدة بالجهود المبذولة في تعزيز روابط المحبة والإخاء بين الشعبين الشقيقين.

وأضافت ان الكويت والإمارات «جسدان بقلب واحد» وان علاقاتهما الثنائية تمتد عبر التاريخ، مؤكدة ان ذلك انعكس على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وأشادت شيخة العبدالله باحتفالية «الأسبوع الكويتي الإماراتي»، مشددة على انها جاءت لتؤكد متانة تلك العلاقات.

وأعربت عن تهانيها لدولة الإمارات حكومة وشعبا بحلول الأعياد الوطنية الإماراتية، داعية الله تعالى ان يمن على قيادة الشعبين الكويتي والإماراتي بموفور الصحة والعافية وأن يديم نعمة الأمن والرخاء على البلدين.