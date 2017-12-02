انطلقت أعمال الدورة الـ 30 للجمعية العامة للمركز الدولي لدراسة حماية وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم) اول من امس.

وتشارك الكويت بوفد من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب برئاسة مسؤولة إدارة الآثار والمتاحف الشيخة م.فرح العلي في أعمال الدورة التي تنعقد تحت عنوان «إعادة الإعمار بعد الصراع ـ التعافي والمشاركة المجتمعية».

وتناقش الدورة على مدى ثلاثة أيام «النهج المثمر والمستدام لإعادة ترميم المدن التاريخية المدمرة والمتضررة» بمشاركة 135 دولة في مقر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بروما حيث تتخذ ايكروم مقرا لها.

وقالت رئيسة وفد الكويت الشيخة م.فرح العلي في تصريح أدلت به لـ «كونا» على هامش فعاليات الدورة إن المجموعة العربية عقدت اجتماعاها الثاني قبيل انطلاق الجمعية العامة للمنظمة بمشاركة 16 دولة عربية والهيئات الثقافية العربية المنضوية في مركز ايكروم ـ الشارقة الإقليمي لحفظ التراث المادي العمراني والأثري في العالم العربي.

وأضافت الشيخة فرح أن المجموعة العربية استعرضت ما أنجزه المركز في الفترة السابقة وتحديد الاحتياجات الاستراتيجية المستقبلية اللازمة لدعم جهود دول المنطقة في دراسة وصون وترميم ثروتها الثقافية والأثرية.

وشددت الشيخة فرح على أهمية دور مركز ايكروم ـ الشارقة بالنسبة للدول العربية والمساهمة في تلبية سياساتها وخططها وبرامجها الرئيسية المتمثلة في «حماية التراث الثقافي العربي وتدريب الكوادر العربية المتخصصة العاملة في المؤسسات والهيئات الثقافية».

وأشادت بالدعم المهم الذي تقدمه منظمة ايكروم للكويت في المجال الثقافي حيث تتولى تدريب الكوادر المهنية الوطنية من خلال برنامج «آثار» التابع لمركز ايكروم ـ الشارقة الذي يتميز باستخدام اللغة العربية في جميع نواحيه بالاعتماد على خبراء واخصائيين عالميين عرب.