أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن عدد الطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية في المدارس الحكومية بلغ 10748 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي (2017-2018).



وقال مدير إدارة المعلومات بالجهاز عبدالله الفرحان، اليوم السبت إن عدد الطلبة من الإناث في المدارس الحكومية بلغ 5404 طالبات مقابل 5344 طالبا خلال العام الدارسي الحالي.



وأضاف الفرحان أن هؤلاء الطلبة يتوزعون على مختلف المراحل الدراسية منهم 713 في رياض الأطفال و4130 في المرحلة الابتدائية و3630 في المتوسطة فضلا عن 2275 طالبا وطالبة في الثانوية.



وأشار إلى أن (الجهاز المركزي) شرع منذ عامين بالتنسيق مع وزارة التربية في تحويل شرائح أبناء وأحفاد الكويتيات وأبناء وأحفاد العسكريين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية بما يتناسب مع قدراتها الاستيعابية واشتراطات كثافة الصفوف المعتمدة من الوزارة.