ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتا في تداولات امس الجمعة ليبلغ 60.34 دولار أمريكي مقابل95.65 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول .



وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس ارتفاعا طفيفا وسط تعاملات متقلبة بعد يوم من تمديد منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) وكبار المنتجين من خارجها اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية 2018.



وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 73ر63 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا ليصل الى 36ر58 دولار.