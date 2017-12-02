صادق : حلقة نقاشية عن مسيرة العمل التطوعي بالكويت 11 ديسمبر الجاري



تشارك الهيئة العامة للشباب العالم احتفالاته باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام وستقيم بهذه المناسبة فعاليات وانشطة شبابية متنوعة بالشراكة مع فرق تطوعية وشبابية.



وقال عضو مجلس ادارة الهيئة عبدالعزيز صادق في تصريح صحفي ان الهيئة ممثلة ببرنامج مثمر التربوي ستنظم مهرجان يوم التطوع العالمي الثلاثاء المقبل بثانوية مشرف للبنات بعنوان (مع مثمر نبني أجيالا تطوعية) بمشاركة نحو 100 شابة من المتطوعات بالمدارس المنضمة لبرنامج مثمر من الطالبات والمعلمات والاداريات.



وافاد صادق بأن المهرجان سيشهد مشاركة مبادرتي (وعي) لحقوق الطفل و(تكاتف) ومجموعات (أياد بيضاء) و(سواعدنا) و(أكرم الكريم) لحفظ القرآن من الهجران وفريق الغوص الكويتي اضافة الى مركز هاجر للتدريب والاستشارات.



وذكر ان الهيئة ستنظم حلقة نقاشية عن مسيرة العمل التطوعي والانساني بدولة الكويت في 11 ديسمبر الجاري لمناقشة عدد من المحاور منها العمل الانساني بدولة الكويت ودور وسائل الاعلام في التسويق للمشاريع الانسانية وكيفية تطوير العمل التطوعي بالبلاد.



واشار الى ان الحلقة ستشهد مشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمختصين في العمل الشبابي التنموي موضحا أن الحلقة ستسعى لفتح جسور التواصل والتفاعل مع الجمهور والشباب بشكل مباشر والاستماع لتطلعاتهم وآرائهم في تطوير العمل التطوعي بالبلاد.

واوضح أن الحلقة ستتطرق الى موضوع جائزة مركز العمل الانساني للشباب العربي التي تنظمها الهيئة ضمن انشطة الكويت عاصمة الشباب العربي لسنة 2017 وفتح باب النقاش حول الشروط والمجالات وآليات التقديم والاجابة عن جميع استفسارات المهتمين حول هذا الموضوع.



وأكد صادق ان الهيئة تهدف من خلال هذه البرامج الى دعم الشباب المتطوع وتقدير دورهم المهم في مجتمعهم إضافة إلى تشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في الأعمال الإنسانية والتطوعية لما لها من آثار إيجابية على المجتمع وعلى الشخص نفسه حيث يتعزز لديه الاحساس بالمسؤولية تجاه مجتمعه ومحيطه الإنساني.