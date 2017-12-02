«يمكنك دوما أن تقول: لا للمخدرات.. أو تذهب للعلاج في إحدى المصحات.. لكنني لا أعرف لماذا استغرقت كل هذا الزمن حتى أتعلم هذه الحقائق البسيطة؟!» النجمة البريطانية تارا بالمر تومكينسون (45 عاما) في آخر حوار معها في التلفزيون البريطاني قبل وفاتها المفاجئة هذا العام بفعل معاناتها من القرحة. النجمة البريطانية تارا بالمر تومكينسون (45 عاما) في آخر حوار معها في التلفزيون البريطاني قبل وفاتها المفاجئة هذا العام بفعل معاناتها من القرحة.

«فقط أتمنى لو أنني أستطيع التوقف عن ممارسة التفكير الزائد عن الحد ورد الفعل الزائد عن الحد في كل الأمور» النجم والمغني الأميركي كانيه ويست، الزوج الثالث للنجمة الأميركية كيم كارديشيان، مغردا عبر حسابه في تويتر، وذلك بعد مرور عام على حادث احتجازه في إحدى المصحات العقلية نتيجة معاناته من أعراض نفسية تم تشخيصها على أيدي الأطباء النفسيين على أنها حالة ذهان وهلوسة وتوهمات ارتيابية. النجم والمغني الأميركي كانيه ويست، الزوج الثالث للنجمة الأميركية كيم كارديشيان، مغردا عبر حسابه في تويتر، وذلك بعد مرور عام على حادث احتجازه في إحدى المصحات العقلية نتيجة معاناته من أعراض نفسية تم تشخيصها على أيدي الأطباء النفسيين على أنها حالة ذهان وهلوسة وتوهمات ارتيابية.

«أظنه يستحق اللقب عن جدارة. فالرجل الذي يتمتع بروح الفكاهة والمرح هو من أعتبره أكثر الرجال جاذبية» النجمة والمغنية الأميركية جوين استيفاني، تعقيبا على اختيار مجلة «بيبول» لزميلها في برنامج «ذا فويس» وصديقها بليك شلتون (41 عاما) كأكثر الرجال جاذبية في العالم، وفق استطلاع شهري تجريه مجلة بيبول. النجمة والمغنية الأميركية جوين استيفاني، تعقيبا على اختيار مجلة «بيبول» لزميلها في برنامج «ذا فويس» وصديقها بليك شلتون (41 عاما) كأكثر الرجال جاذبية في العالم، وفق استطلاع شهري تجريه مجلة بيبول.

«لن أصف علاقتنا بأنها رومانسية. لكننا قريبون جدا من بعضنا. وهو شخص مهم بالنسبة لي». النجمة الأميركية باميلا أندرسون (50 عاما) متحدثة عن علاقتها بمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، في أحدث حواراتها مع المذيعة الأميركية ميجان كيلي. وكانت باميلا أندرسون قد أفصحت أنها قد بادرت إلى الاتصال بجوليان أسانج رغبة منها في تعلم أمور جديدة عن النشاط السياسي. النجمة الأميركية باميلا أندرسون (50 عاما) متحدثة عن علاقتها بمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، في أحدث حواراتها مع المذيعة الأميركية ميجان كيلي. وكانت باميلا أندرسون قد أفصحت أنها قد بادرت إلى الاتصال بجوليان أسانج رغبة منها في تعلم أمور جديدة عن النشاط السياسي.

باميلا أندرسون تتحدث عن علاقتها بمؤسس «ويكيليكس».. وهكذا علق كاني ويست على احتجازه بمصحة عقلية.. وجوين استيفاني: شلتون يستحق «أكثر الرجال جاذبية في العالم»