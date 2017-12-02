"قيادة التحالف": استعادة "المؤتمر الشعبي" زمام المبادرة ستخلص اليمن من الإرهاب

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت أن استعادة حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن لزمام المبادرة وانحيازه لشعبه سيخلصان اليمن من "شرور الميليشيات الطائفية الإرهابية".



وقالت قيادة التحالف في بيان إنها تراقب عن كثب أحداث اختلاف "طرفي الانقلاب" الجارية في صنعاء وجميع محافظات اليمن "التي تظهر وبجلاء الضغوط التي كانت تمارسها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران وسيطرتها بقوة السلاح على قرارات ومصير ومقدرات الشعب اليمني العزيز مما أدى إلى انفجار الوضع بين طرفي الانقلاب".



وقالت "إن التحالف يدرك أن الشرفاء من أبناء حزب المؤتمر الشعبي العام وقياداته وأبناء الشعب اليمني الأصيل الذين أجبرتهم الظروف للبقاء تحت سلطة المليشيات الإيرانية الطائفية قد مروا بفترات عصيبة".



وأضاف البيان "ينظر التحالف إلى أن هذه المرحلة من تاريخ اليمن تتطلب التفاف الشرفاء من أبناء اليمن في هذه الانتفاضة المباركة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والقبلية بمن فيهم أبناء حزب المؤتمر والأحزاب الأخرى وقياداتها الشرفاء للتخلص من الميليشيات التابعة لإيران وإنهاء عهد من التنكيل والتهديد بالقتل والاقصاء وتفجير الدور والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة".



وأكد البيان ثقة التحالف بأن "استعادة أبناء حزب المؤتمر الشعبي زمام المبادرة وانحيازهم لشعبهم اليمني وانتفاضته المباركة سيخلصان اليمن من شرور الميليشيات الإيرانية الطائفية الإرهابية وعودة يمن الحكمة إلى محيطه الطبيعي العربي الخالص".



كما أكد وقوف التحالف بكل قدراته في المجالات كافة مع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي داعيا الله أن يحفظ اليمن من كل مكروه.