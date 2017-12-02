أعلن المدير العام للادارة العامة للجمارك جمال الجلاوي اليوم ان رجال الادارة تمكنوا من احباط محاولة لتهريب نحو 6ر2 كيلوغرام من مادة الهيروين الخام عبر منفذ مطار الكويت الدولي.

وقال الجلاوي في بيان صادر عن الادارة ان رجال جمارك المطار اشتبهوا خلال قيامهم بمهام عملهم صباح اليوم في وافد من الجنسية الآسيوية بدا عليه الارتباك اثناء مرور امتعته عبر اجهزة الفحص موضحا انه بتفتشيه عثروا على هذه الكمية من مادة الهيروين الخام والنقي.

وأشار الى اعتماد الادارة استراتيجية واضحة وخطة محكمة لمنع تهريب كل الممنوعات الى البلاد بغية حماية الوطن وسلامة اراضيه مؤكدا ان رجال الجمارك بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاضرار بأمن وسلامة دولة الكويت.

من جانبه قال نائب رئيس لجنة الاعلام الجمركي مراقب مطار الكويت الدولي عيسى بن عيسى في البيان ان مفتشي مطار الكويت الدولي اخضعوا امتعة الوافد للتفتيش الدقيق حيث تبين انه قام بوضع كيس يحوي نحو 6ر2 كيلوغرام من مخدر الهيروين في ارضية الحقيبة حاول ادخالها الى البلاد قادما من موطنه.

وأشاد بيقظة رجال الجمارك والاجهزة المساندة والفعالة في الكشف عن الممنوعات محذرا جميع القادمين عبر المنافذ المختلفة من مغبة تهريب الممنوعات بكافة أشكالها.

وشدد على ان الجمارك الكويتية ستظل سدا حيال كل من تسول له نفسه تهريب اي من المواد الممنوعة بكافة انواعها.