ندير مجموعة من الأنظمة الإحصائية الخاصة بسوق العمل والبيانات الداعمة لخطط التنمية وبيانات النفط

نعمل على إيجاد بدائل لضعف التمويل لتنفيذ المشاريع الإحصائية

نأخذ بعين الاعتبار البعدين الاقتصادي والاجتماعي عند معالجة اختلالات التركيبة السكانية

بشرى شعبان

كشف المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء عثمان العثمان عن جهود كبيرة تبذلها الادارة في حل مشاكل سوق العمل والتركيز على البطالة ومخرجات التعليم من خلال ربطه بسوق العمل، من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد متخذي القرار في تحليل البيانات ورسم السياسات التي تقضي على هذا التحدي.

وقال، خلال حواره مع «الأنباء»، ان الإدارة باعتبارها عضوا باللجنة الوطنية لدراسة اختلالات التركيبة السكانية فقد ساهمت ايضا بشكل فعال في اعمالها، حيث نأخذ بعين الاعتبار البعدين الاقتصادي والاجتماعي عند معالجة اختلالات التركيبة السكانية.

وأكد ان الادارة تعمل على ايجاد بدائل وطرق تمويل مختلف لمعالجة نتيجة ضعف الميزانية والتي لا تمكننا من تنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، فقد عمدنا الى إيجاد طرق تمويل بديلة لتنفيذ المشروعات المهمة وذات الأولوية في المرحلة الراهنة.

واشار الى متابعة تنفيذ خطة النشر الإحصائي وفق الجدول الزمني لنشر ما يقارب الـ 43 نشرة تخصصية سنوية وربع سنوية وشهرية، فضلا عن ادارة مجموعة من الانظمة الإحصائية هي معلومات سوق العمل والبيانات الداعمة لخطط التنمية والبيانات النفطية.

وفيما يلي التفاصيل:

بداية هل تقومون بدور يؤثر في معالجة اختلالات سوق العمل؟

٭ في إطار حرص الإدارة على المساعدة في حل مشاكل سوق العمل والتركيز على البطالة ومخرجات التعليم من خلال ربطه بسوق العمل، عملت الإدارة على توفير قاعدة بيانات متكاملة حول سوق العمل من خلال إطلاق مشروعها «نظام معلومات سوق العمل» من خلال التعاون الفني مع البنك الدولي، وعبر توقيع مجموعة من اتفاقات التفاهم والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة مثل: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العام للقوى العاملة، وبرنامج إعادة الهيكلة. وهذا المشروع يساهم في تحسين السجلات الإدارية لبيانات ومؤشرات سوق العمل وإعداد سياسة سوق عمل أكثر كفاءة وملاءمة ودعم اتخاذ القرارات السليمة من قبل المخططين وراسمي السياسات وتطوير أدوات جمع وتحليل البيانات باستخدام أمثل للتكنولوجيا.

اذن ما رؤيتكم الخاصة بعلاج تحدي اختلالات التركيبة السكانية؟

٭ في البداية، أود ان اشير إلى ان الإدارة عضو باللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية وساهمت بشكل فعال في اعمال اللجنة، ومما لا شك فيه أن القوى العاملة من أهم مكونات اقتصاديات الدول، والتي لها دور فاعل ومؤثر على الأداء الاقتصادي والاجتماعي لمختلف قطاعاته، لذلك لابد من الأخذ بعين الاعتبار البعدين الاقتصادي والاجتماعي عند معالجة اختلالات التركيبة السكانية بالكويت، وقدمت الإدارة مقترحا حول تعزيز توصيات اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية بالكويت من منظور اقتصادي، حيث ركز هذا المقترح على التركيز على محور الطلب على العمالة على مستوى النشاط الاقتصادي وعلى مستوى المهن، علاوة على تقديم مجموعة من التوصيات والبدائل لتخفيض الطلب على الأيدي العاملة دون الإخلال بالعوامل الأخرى.

الى اين وصلت الإدارة المركزية للإحصاء في تنفيذ برامجها الحالية؟

٭ نتيجة لضعف ميزانية الإدارة والتي لا تمكنها من تنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، فقد بادرت بإيجاد طرق تمويل بديلة لتنفيذ المشروعات المهمة وذات الأولية في المرحلة الراهنة، مثل:

ـ التعاون مع مركز الإحصاء الخليجي بتمويل مشروع المسح الثاني للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مركز التمييز بجامعة الكويت، وكذلك يتم حاليا استكمال الإجراءات مع المركز من أجل مشروع مسح العقارات والايجارات الأول.

ـ التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تمويل وتنفيذ مسح الدخل والانفاق الأسري من مشروع دعم الإدارة المركزية للإحصاء.

ـ متابعة تنفيذ خطة النشر الإحصائي للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت لعام 2017، حيث تعمل الإدارة المركزية للإحصاء وفق جدول زمني على نشر ما يقارب 43 نشرة تخصصية سنوية وربع سنوية وشهرية، فضلا عن ادارة مجموعة من الانظمة الإحصائية هي: معلومات سوق العمل والبيانات الداعمة لخطط التنمية والبيانات النفطية.

وهذه النشرات والمسوح والانظمة الإحصائية تلبي المتطلبات من البيانات على المستوى الوطني وفق المعيار العام والخاص بالنشرات الإحصائية الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.

ـ رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة: نقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة المزودة لبيانات مؤشرات التنمية المستدامة من خلال المخاطبات الرسمية من أجل توفير بيانات هذه المؤشرات، ويأتي هذا بالتزامن والتنسيق مع مجموعة من اللجان المحلية والإقليمية والدولية منها:

1 ـ اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.

2 ـ اللجنة الدائمة لمؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة في دول مجلس التعاون بمركز الإحصاء الخليجي.

3 ـ اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 بالكويت.

علاوة على تم تشكيل فريق عمل بالإدارة المركزية للإحصاء معني برصد أهداف التنمية المستدامة بالإدارة المركزية للإحصاء.

وما أهم المشروعات المستقبلية التي تنوي تنفيذها؟

٭ التزاما من الإدارة المركزية للإحصاء بتنفيذ خطة التنمية متوسطة الأجل 2015 ـ 2016/ 2019 ـ 2020، أعدت الإدارة مجموعة من المشروعات التنموية للسنة المالية 2018 ـ 2019 على النحو التالي:

- مشروع التعداد التسجيلي للكويت 2020، وهو إجراء التعداد العام للسكان من خلال تنسيق السجلات الادارية بما يتواكب مع متطلبات التعداد العام، وربط البيانات آليا، من خلال تقييم وتنسيق السجلات الإدارية الخمس الأساسية: البيانات الشخصية، بيانات العمل، التعليم، الحالة الزواجية، الصحة. بما يتواكب مع متطلبات التعداد.

ـ مشروع رصد مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة للكويت، والذي يهدف إلى بناء نظام آلي يشمل بناء قاعدة بيانات لرصد وقياس مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 من خلال الربط مع الجهات المصدرة لبيانات المؤشرات، من أجل تلبية المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية.

ـ الشبكة الوطنية للمعلومات الإحصائية، وهو بناء نظام آلي يشمل بناء قاعدة بيانات لرصد وقياس مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 من خلال الربط مع الجهات المصدرة لبيانات المؤشرات، من أجل تلبية المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية.

هل للإدارة جهود أخرى لتفعيل خطة التنمية المستدامة لعام 2030؟

٭ نعم، الادارة تقوم بجهود كبيرة بالتعاون والتنسيق مع مجموعة من الجهات لدعم خطة التنمية منها:

- منذ العام 2014 والإدارة المركزية للإحصاء تقوم بالتنسيق مع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، حيث تمت مراجعة وتنقيح مؤشرات التنمية المستدامة في عدة مراحل قبل إقرارها في مارس 2016.

ـ تمت مراجعة مشروع قرار عمل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة فيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والمرفوع من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي اعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد تم الأخذ بالتوصيات التالية:

ـ أن تقوم اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بمراجعة كل مؤشرات التنمية المستدامة بشكل سنوي.

ـ أن تكون مراجعة المؤشرات بالتعاون مع مكاتب الإحصاء الوطنية بالدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

ما جهود الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت في تعزيز المعرفة الإحصائية؟

٭ تجلّت جهود الإدارة في تعزيز المعرفة الإحصائية في 3 مستويات على النحو التالي:

- جهود على مستوى الأفراد والأسر:

1 ـ وضع أسس جديدة لتسويق البيانات الإحصائية عبر الموقع التفاعلي، والاهتمام بالتثقيف والوعي الإحصائي، وتعزيز الثقة والتواصل مع المستفيدين.

2 ـ نشر المنهجيات والبيانات إحصائية مختصرة وسهلة لقراءة المعلومات على صفحات الويب الأكثر وضوحا وفي وسائل الإعلام المختلفة فيما اختار أو الأنشطة الإحصائية.

3 ـ تطوير وتدريب وتنمية الموارد البشرية الإحصائية الوطنية، بما يسمح بتلبية الاحتياجات الكمية والنوعية من قوة العمل المتخصصة في مجال الإحصاء والتعداد.

4 ـ إنشاء مركز للدراسات والبحوث الإحصائية والتدريب.

5 ـ تطوير خدمات نظم المعلومات الجغرافية.