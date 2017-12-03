نثمن الدعم من المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات التعاونية

أعلنت فرح شعبان أحد أعضاء مشروع «أمنية» البيئي ان هناك المزيد من مراكز تجميع النفايات البلاستيكية سيتم افتتاحها تباعا في عدد من الجمعيات التعاونية، بعد افتتاح مركزي جمعيتي كيفان واليرموك التعاونيتين مؤخرا، مثمنة بهذا الجانب التعاون والتفاعل مع هذا المشروع الوطني البيئي الذي يحد من أخطار الملوثات ويحافظ على البيئة من تلك المخلفات البلاستيكية. وثمنت شعبان في تصريح صحافي لأعضاء «أمنية» الدور الداعم من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات التعاونية في تخصيص مواقع متعددة لحاويات «أمنية» في محافظات الكويت لتجميع النفايات البلاستيكية، والتي يبلغ عددها حاليا 25 حاوية، وهناك مواقع جار العمل عليها وسيتم تحديدها لاحقا.

ولفتت إلى أن الهدف من هذا المشروع البيئي هو تحقيق «أمنية وطن»، ونشر التوعية البيئية والحد من مخاطر النفايات البلاستيكية، والذي يعتبر أول مشروع وطني بيئي فريد من نوعه يختص بنشر ثقافة إعادة التدوير بالطرق السليمة.

وذكرت شعبان ان الجمهور يمكنه التواصل والتفاعل مع مشروع «أمنية» البيئي من خلال تسليم عبوات المياه البلاستيكية إلى تلك الحاويات الموجودة، وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمواقع الإلكترونية للمشروع.