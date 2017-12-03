شاركت جمعية الإعلاميين العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للتلفزيون الذي يصادف 21 نوفمبر من كل عام بتنظيمها فعالية عن دور التلفزيون الريادي في المجتمع وحضر الفعالية عدد من الإعلاميين والأكاديميين.

وشدد رئيس جمعية الإعلاميين د. يوسف الخليفة على الدور الريادي للتلفزيون والنقلة النوعية الذي أحدثها بالمجتمعات مما غير مجرى حياة الشعوب، ليصبح الوسيلة الأولى في الحصول على الأخبار والمعلومات بالإضافة للترفيه، مشيرا إلى أن اختراع التلفزيون قرب المسافات ونقل الثقافات من الشرق الى الغرب ومن الشمال للجنوب والعكس.

وأضاف د.الخليفة أن التلفزيون لم يخسر حتى اليوم وجوده في كل بيت، لكن تراجع معدل المشاهدة لمصلحة ثورة الإعلام الجديد، وغدا البوابة الأولى لتكنولوجيا الاتصال والعولمة في العالم.