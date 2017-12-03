الأنصاري: هذه خيرات أهل الكويت والمحسنين من ثمرات حملة # إبصار

أعلن المدير العام بجمعية النجاة الخيرية د.محمد الأنصاري - عن انطلاق فعاليات مخيم النجاة الخيرية الطبي «إبصار» لعلاج مرض العيون والذي يقام للمرة الثانية على التوالي بجمهورية مصر العربية، ويستهدف هذا النشاط الطبي الذي يعد الأكبر على مستوى مصر علاج 1250 إنسانا من مرضى المياه الزرقاء والبيضاء بهدف مكافحة العمى.

وتابع د.الأنصاري: بفضل الله حققت حملة #إبصار نجاحا منقطع النظير، وعلى الفور تمت إقامة مخيم طبي كبير بجمهورية بنغلاديش استفاد منه الكثيرون، وكذلك في جمهورية مصر العربية تمت إقامة مخيم سابق بالتعاون مع جمعية الأورمان استفاد منه 500 مريض، ونحن اليوم نعمل بكل فاعلية لاستكمال مراحل الحملة.

وحول مقر إقامة المخيم قال د.الأنصاري: أقيم المخيم بمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، ويغطي المستفيدين من 6 محافظات وهي الغربية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، والشرقية، وذلك بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال علاج مرضى العيون.

وبين انه تم الإعلان عن المخيم وتلقي طلبات الحالات المستحقة للعلاج منذ فترة، وبدورنا وبالتعاون مع جمعية الأورمان تم عمل كل التجهيزات اللازمة والضرورية من طواقم طبية ماهرة مع أفضل التقنيات العلاجية في مجال العيون في الشرق الأوسط، وممرضين وحافلات لنقل المرضى وسيارات إسعاف للطوارئ، وكذلك أماكن استراحة للمرضى، حيث ان أغلبهم يأتي من محافظات بعيدة.

وشكر الأنصاري أهل الكويت والمحسنين من شتى الدول والذين دعموا هذه الحملة المباركة والتي تسعى لمكافحة مرض العمى ومساعدة المستفيدين وتوفير العمليات الجراحية والأدوية والفحوصات الطبية للمراجعين، ونقل الأنصاري لأهل الكويت والمحسنين شكر وامتنان المستفيدين ودعاءهم للكويت وأهلها بالأمن والأمان، متمنيا مشاركة المحسنين في هذه المخيمات الإنسانية ليشاهدوا عن كثب ثمار ما قدمت أيديهم من عمل صالح ساهم في إحداث تغيير حقيقي وملموس في حياة المستفيدين.