ندى أبونصر

تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أقامت لجنة المرأة الدولية معرض فصل الشتاء للأشغال الفنية والحرف بمشاركة عدد من السفارات.

وأكدت مستشارة لجنة المرأة الدولية نرجس الشطي خلال افتتاح المعرض أن البازار الذي يصادف شهر ديسمبر وهو شهر ميلاد النبي عيسى عليه السلام يأتي ضمن أنشطة لجنة المرأة الدولية، لافتة إلى عدم التفريق والتمييز بين أي ديانات أو لغات أو دول، حيث تقوم اللجنة بالاحتفال بجميع المناسبات الدولية.

وأضافت أن الاحتفال بالميلاد المجيد يوم ديني وله واقعه الخاص على الجميع واهتمامنا في اللجنة الدولية ينبع من مشاركة دول العالم بالاحتفالات عن طريق البازار من خلال مشاركة المرأة في جميع أنحاء العالم في الاحتفال بيوم الميلاد المجيد من خلال صنع الأشغال اليدوية والحلويات وأغراض الزينة لشجرة الميلاد.

وأشارت الشطي الى أن المعرض شاركت فيه 40 دولة من جميع السفارات وتضمن 60 جناحا، متوجهة بالشكر للمجلس الوطني على دعمه المستمر وتوفير المكان في مركز عبدالعزيز حسين، وكذلك لكنيسة الروم الارثوذكس على مشاركتها ودعمها، مبينة أن ريع المعرض سيذهب لجمهورية فيتنام التي تعرضت لفيضانات كبيرة وقد ناشدنا الصليب الأحمر المساهمة معنا أيضا لمساعدة جميع المتضررين.

من جانبها، قالت حرم السفير الروسي ونائب رئيس اللجنة الدولية الينا سلوماتين إن كل دولة عرضت منتجاتها والأشياء التي تشتهر بها. وأضافت ان المعرض هو الأول من نوعه ونأمل إقامة المزيد من هذه المعارض خاصة أنها تلقى إقبالا كبيرا.