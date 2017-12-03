يستضيف متحف الفن الحديث في الكويت تمثال أجنحة المكسيك حتى مارس 2018، ويقع هذا المتحف وسط مدينة الكويت القديمة وهو موطن المؤسسات السياسية والثقافية الممثلة في البلاد. وسيصبح تمثال أجنحة المكسيك جزءا من الحاضر والماضي في هذه المدينة، كما ستسهم في إضفاء اللمسة الجمالية على الخليج العربي بتاريخه العريق.

وبدأت هذه الأجنحة التذكارية التي يبلغ ارتفاعها اكثر من 4 أمتار وتزن 1.6 طن والتي أبدعها النحات المكسيكي في الاستديو الخاص به في العاصمة مكسيكو سيتي بالتجول في المكسيك في عام 2010 وبعد 7 سنوات شاهدها الملايين من الناس في 4 قارات وتأثروا بها.

والعمل الفني «أجنحة المكسيك» للنحات المكسيكي خورخي مارين تم افتتاحه في مدينة الكويت كخطوة الى الأمام لفن النحات في رحلته حول العالم.

ويقول الفنان خورخي مارين، «ما جعلني أرغب في إيصال الفن المكسيكي الى جميع أرجاء العالم، هو اسلوب الشعب المكسيكي في إبراز هذه الأجنحة وأسلوب تفاعل الأفراد حول العالم معها والتي هي البوابة الى المكسيك ومن المكسيك الى العالم». وأضاف: «إنه لمن دواعي سروري عرض هذا العمل الفني في الكويت تحقيقا للهدف المتمثل في ان تصبح نقطة التقاء بين الشعوب والثقافات».

واختتم الفنان خورخي مارين قائلا: «تمثل أجنحة المكسيك رموزا إنسانية عالمية كالسلام والحرية التي لها قيمة كبيرة بالنسبة الى الكويت والمكسيك على حد سواء». وقد وصلت «أجنحة المكسيك الى الكويت» بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها كل من سفارة المكسيك لدى الكويت ووزارة الخارجية الكويتية والوكالة المكسيكية للتعاون الدولي للتنمية (AMEXCID) والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وشركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) والخطوط الجوية الفرنسية ـ الهولندية (KLM) وبنك الكويت الدولي.