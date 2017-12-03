تشارك الهيئة العامة للشباب العالم احتفالاته باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام وستقيم بهذه المناسبة فعاليات وأنشطة شبابية متنوعة بالشراكة مع فرق تطوعية وشبابية.

وقال عضو مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز صادق في تصريح صحافي ان الهيئة ممثلة ببرنامج «مثمر» التربوي ستنظم مهرجان يوم التطوع العالمي الثلاثاء المقبل بثانوية مشرف للبنات بعنوان «مع مثمر نبني أجيالا تطوعية» بمشاركة نحو 100 شابة من المتطوعات بالمدارس المنضمة لبرنامج مثمر من الطالبات والمعلمات والإداريات.

وأفاد صادق بأن المهرجان سيشهد مشاركة مبادرتي «وعي» لحقوق الطفل و«تكاتف» ومجموعات «أياد بيضاء» و«سواعدنا» و«أكرم الكريم» لحفظ القرآن من الهجران وفريق الغوص إضافة الى مركز هاجر للتدريب والاستشارات.

وذكر ان الهيئة ستنظم حلقة نقاشية عن مسيرة العمل التطوعي والانساني بالكويت 11 الجاري لمناقشة عدد من المحاور منها العمل الإنساني بالكويت ودور وسائل الاعلام في التسويق للمشاريع الانسانية وكيفية تطوير العمل التطوعي بالبلاد. واشار صادق الى ان الحلقة ستشهد مشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمختصين في العمل الشبابي التنموي.