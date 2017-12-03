قال مرشح مجلس الأمة السابق م.أحمد الحمد إن تأخير التشكيل الحكومي عطل أعمال مجلس الأمة أكثر من شهرين، رغم تأكيد عدد من الخبراء الدستوريين وجوب حضور الحكومة المستقيلة جلسات المجلس وإلى حين صدور التشكيل الحكومي الجديد.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي في ديوانية الحمد مع عدد من رواد الديوانية الذين تطرقت أحاديثهم إلى شتى الموضوعات الاجتماعية والسياسية.

وأضاف الحمد أن المواطنين لا يمكنهم الانتظار إلى ما لا نهاية حتى يحصلوا على مجلس يمثلهم بشكل حقيقي ويتحسس همومهم ومعاناتهم ويسعى جاهدا لحل مشكلاتهم، ومراقبة أعمال وإنجازات الحكومة، والتعاون معها في العمل الدؤوب لمعالجة كل الأزمات والمشكلات التي يمر بها الوطن والمواطنون، عملا بتوجيهات وتوصيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي حددت للسلطتين التشريعية والتنفيذية خارطة طريق تجعل سفينة الوطن ترسو على شاطئ الأمن والأمان وتحقق للمواطنين عيشة كريمة.