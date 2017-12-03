هشام إبراهيم

تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وبإشراف المؤسس والمنسق العام لفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية محمد كمال، عقدت الحلقة النقاشية لملتقى التراث والحرف الخليجي الأول تحت عنوان «دور العمل التطوعي في حفظ التراث وتنمية الصناعات اليدوية التقليدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في قاعة المرحوم أحمد العدواني التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بضاحية عبدالله السالم، والتي شارك فيها أكثر من 50 شخصية من أصحاب المتاحف والمقتنيات الخاصة والحرفيين والمبدعين المتميزين في مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد صدرت بعض التوصيات المهمة عن الحلقة النقاشية منها إنشاء فرق تطوعية في كل بلد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على غرار فريق إكسبو965 الكويتي تكون من مهامها إقامة المعارض التراثية والحرفية المحلية، إنشاء فريق عمل خليجي تطوعي مشترك يضم متطوعين في جميع دول مجلس التعاون، إقامة ملتقى خليجي دوري كل سنة أو سنتين يمكن أن يتنقل بين دول المجلس وذلك لاستعراض أهم القضايا والتطورات التراثية والحرفية في دول المجلس، إنشاء صندوق مالي مشترك من مساهمات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم العمل التطوعي في مجال التراث والصناعات الحرفية في الدول الأعضاء، إنشاء المدارس والمعاهد والبرامج المتخصصة التي تعنى بتعليم التراث والصناعات الحرفية التقليدية المحلية والخليجية، تشجيع الناشئة على العمل اليدوي وتنمية مواهبهم في هذا المجال بهدف تأصيل حب العمل اليدوي.