بشرى شعبان

تحرص الكويت على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يقام سنويا في الثالث من ديسمبر كل عام، وهو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف لزيادة الفهم لقضايا ذوي الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم.

وفي هذا السياق أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان الخطة الانمائية الخمسية للكويت لم تغفل الاهتمام بذوي الإعاقة، إذ تهدف الى تنمية وتعزيز رأس المال البشري من خلال البرامج المخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل هذه الفئة، حيث إن هيئة «الإعاقة» أدرجت ضمن مشروعاتها التنموية عددا من المشاريع التي تحقق الاهداف المرجوة برعاية ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة اليها.

وأضافت الصبيح في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة ان اهتمام الكويت بذوي الإعاقة لا يقف عند حد اقامة الاحتفالات أو المشاركة في الفعاليات، إذ تسعى الدولة بقطاعيها العام والأهلي فضلا عن منظمات المجتمع المدني وكذلك الفرق التطوعية الى توفير احتياجات هذه الفئة من رعاية وتأهيل وتشغيل وتسليط الضوء على قضاياها وحقوقها في المساواة وتعتبر «الإعاقة» من التحديات التي تواجه العالم المعاصر خصوصا فيما يتعلق بتزايد أعداد الذين يعانون من نقص الخدمات.