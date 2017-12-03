ليلى الشافعي

ضمن فعاليات حملة «صفا واحدا خلف أميرنا» التي تقودها إدارة الدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظم مركز أم عطية الأنصارية للقرآن الكريم يوما مفتوحا للدراسات وذلك لترسيخ قيم حب الوطن والوحدة الوطنية والتركيز على عدم الالتفات الى الإشاعات المغرضة.

وأفادت مديرة المركز مريم العتيبي بأن هذه الحملة التي نظمتها إدارة الدراسات الإسلامية جاءت بهدف تعزيز الوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا خلف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأضافت: أقام مركزنا يوما ترفيهيا ضم المنتجات الشعبية التراثية بمشاركة موظفات المركز واشتمل على اركان لعرض الضيافة وعرض الأكلات القديمة التراثية التي ما زالت ملتصقة بنا وأركان للعطورات القديمة والبخور، وقد تخلل الحفل محاضرة للداعية أماني المطيري تناولت فيها نعمة الأمن والأمان في بلادنا، وتحدثت عن تماسك الشعب الكويتي ووقوفه خلف القيادة.

وقالت نحن نعيش في نعمة يحسدنا عليها الآخرون عندما ينظرون الى بلادهم التي لا تتمتع بأمن الكويت وان عددا من المقيمين قالوا على لسانهم لا نعرف الأمن إلا في هذا البلد، وهذه منة عظيمة من الله تعالى وهي نعمة الأمن والأمان من جميع المكاره والمخاوف، واستشهدت بالقرآن والسنة على هذه النعمة الكبرى.

وركزت المطيري على وجوب طاعة ولي الامر كما امر الله تعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء، مؤكدة ان اول سبب يحفظ الأمن والأمان هيبة الحاكم وطاعة ولي الأمر.