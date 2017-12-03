مريم بندق

أكد المراقبون السياسيون أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يحاول بكل جهده إنجاز التشكيل الحكومي الجديد ونزع فتيل الأزمة من خلال استبعاد أو تدوير الوزراء الذين اختلفت حولهم وجهات النظر وحدثت بسبب ذلك أزمات بين السلطتين خلال الفترة الماضية.

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن قناعة كبيرة، أن التعيينات الجديدة تضم بعض الوجوه من الأسماء الجديدة غير المعروفة على الساحة السياسية من أصحاب الخبرات التراكمية في مجالهم فيما يطلق عليهم وزراء التكنوقراط.

هذا، وتم ترشيح الإعلامي عبدالله غازي المضف لتولي حقيبة وزارة الإعلام في التشكيل الجديد.

إلى ذلك، علمت «الأنباء» أنه أصبح في حكم المؤكد عودة وزراء الوزارات السيادية الشيوخ الأربعة، أما الوزير الشيخ محمد العبدالله، فقد تأكدت عودته وزير دولة للشؤون الخارجية أو وزيرا للنفط، مشيرة الى انه ليس هناك مانع دستوري من إبقائه وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.

وتأكدت عودة الوزيرة الإصلاحية الاستثنائية هند الصبيح التي بحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن ستحتفظ بحقيبتي التخطيط والشؤون الاقتصادية.

أما بالنسبة للمعلومات المتداولة حول نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح لتولي وزارة شؤون مجلس الوزراء، فقد علقت مصادر مالية على هذه المعلومات بالقول: الصـالـح يقود سفينة الإصلاحات المالية والاقتصادية منذ عدة سنوات فهل يترك قيادتها وهي في منتصف البحر كما ترك وزارة التجارة عقب التعاقد مع البنك الدولي في العام 2013 لإعداد 3 مشاريع قوانين لتعزيز نظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين وحتى الآن لم تصدر القوانين؟ مؤكدة أهمية الاستمرارية في تنفيذ الخطط التي تشرف عليها وزارة المالية.

وأشارت معلومات إلى بقاء الوزراء خالد الروضان، د.فالح العزب، د.جمال الحربي، محمد الجبري، عبدالرحمن المطوع مع قبول مبدئي بإسناد حقيبة وزارية الى أحد أفراد قبيلة العوازم.