عبدالكريم أحمد

علمت «الأنباء» ان دفاع المتهمين بقضية اقتحام مجلس الأمة يعتزمون اليوم لقاء رئيس الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، في محاولة منهم لتقديم طلب بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بإدانتهم بالحبس لحين الفصل في الطعون التي قدموها الخميس الماضي على الحكم.

وبحسب المصادر، فإن دفاع المتهمين يهدفون من هذه الخطوة إلى طرق باب قانوني يمكن من خلاله إخلاء سبيل موكليهم الذين سلموا أنفسهم للجهات الأمنية المختصة تنفيذا للحكم المطعون فيه فور صدوره، وذلك إلى حين البت بالطعون من قبل محكمة التمييز، مشيرا إلى أنهم سيعتمدون في طلبهم على أن الحكم الاستئنافي نهائي لكنه ليس باتا وأن موكليهم مواطنون كويتيون لا يخشى فرارهم ومعلوم مقر إقامة كل منهم فضلا عن أنهم متعاونون مع الجهات المختصة بدليل أنهم سلموا أنفسهم طواعية.

وأوضح مصدر قانوني أنه يحق لقاضي «التمييز» تلقي أي طلب بوقف تنفيذ حكم الاستئناف والبت فيه سواء قبل تحديد موعد لنظر الطعن أو بغير حالة انعقاد الجلسة،