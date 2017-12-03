بدر السهيل

نظمت مجموعات شبابية وناشطون، بحضور نواب، وقفة تضامنية مع أهالي المحكومين في قضية اقتحام مجلس الأمة، وذلك في ديوان الخنة بالفيحاء.



وتحدث المحامي مشعل الخنة نيابة عن الاهالي شاكرا للحضور «وقفتهم العادلة»، مشيرا الى التصميم على الدفاع عن المحكومين والتضامن معهم وسلوك كل السبل القانونية والقضائية لبيان عدالة قضيتهم.



وقال الخنة: «هذه وقفة تضامنية وتجمع وطني وإنساني مع إخواننا وأبنائنا سجناء قضية (دخول المجلس) وأملنا بالله كبير في الإفراج عنهم قريبا».



كما تحدث عدد من النواب ومنهم النائب عبدالله فهاد الذي أكد على توجيهات القيادة السياسية بالتفاهم والتعاون بين السلطتين لحل كل الملفات العالقة.



واستدرك بالقول: لكن جاءت هذه الأحكام القاسية لتغير المشهد تماما وتؤكد لنا أنها تقسم المجتمع، واليوم أمامنا مسؤوليات سياسية ودستورية لن نتوانى في الوفاء بقسمنا. وأضاف: جئنا اليوم لنؤكد تضامننا وتعاضدنا مع «إخواننا المعتقلين».