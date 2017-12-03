قام صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، وفي معيته سمو ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد، ظهر اليوم، بجولة في مبنى قاعة التحرير بقصر بيان، حيث اطلع سموه على التحضيرات والترتيبات الجارية استعدادا لاستقبال أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأعمال الدورة الثامنة والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقدها بدولة الكويت يومي 5 - 6 ديسمبر الجاري.

وكان في استقبال سموه نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ورئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري عبدالعزيز اسحق.

هذا وقد ورافق سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.