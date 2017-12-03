أكدت شركة ناقلات النفط ، ان تكريمها من المنظمة البحرية العالمية أخيرا ليس بغريب على شعب يتخذ من قائده قدوة في مجال العمل الانساني وتبني المبادرات الإنسانية الهادفة وإغاثة المنكوبين جراء الصراعات والكوارث.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد ان المنظمة البحرية العالمية كرمتها ومنحتها شهادة تقدير خاصة وذلك للدور الإنساني المتميز الذي قامت به الناقلة (السالمي) المملوكة للشركة وانقذت 536 لاجئا بالقرب من السواحل الإيطالية في 15 يونيو 2014.

وأضافت ان الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ طلال الأحمد، تسلم شهادة التقدير من قبل رئيس المنظمة البحرية الدولية كي تاك ليم خلال الاجتماع الذي تم عقده في مقر المنظمة البحرية الدولية في المملكة المتحدة الأربعاء الماضي.

وأوضحت ان فريق العمل بالناقلة (السالمي) قام بتوفير المأوى والطعام والرعاية الطبية اللازمة للناجين إذ كان بعضهم بحالة صحية حرجة بعد انتشالهم من عرض البحر.

وذكرت انه تم إيصال الناجين بأمان إلى احدى الموانئ الإيطالية مبينة انه نظرا للطابع الإنساني لهذه العملية فقد لاقت أصداء إيجابية واسعة في مختلف وسائل الإعلام العالمية والمحلية التي أشادت بدولة الكويت وشركة ناقلات النفط الكويتية في هذا الشأن.

وأفادت (الناقلات) في بيانها ان رئيس إدارة التخطيط والعمليات بالمركز البحري الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ قام بتقديم كتاب شكر لكابتن الناقلة (السالمي) وذلك لمساهمتهم في عملية الإنقاذ المذكورة.

وبينت ان رئيس ليم أثنى خلال اجتماع المنظمة البحرية الدولية الذي عقد أخيرا في مقرها بالمملكة المتحدة على الدور "الرائد والمتميز" الذي تقوم به (الناقلات) عبر التزاماتها تجاه صناعة النقل البحري وعملياتها التشغيلية.

وقالت ان الشيخ طلال الخالد أثنى بدوره على ما تقوم به المنظمة البحرية الدولية من دور فعال في المساهمة برفع كفاءة وأداء الأساطيل البحرية حول العالم ومنها أسطول الشركة وذلك من منطلق حرصها الدائم على تفعيل القوانين البحرية الدولية بما يحافظ على سلامة الأرواح وحماية البيئة ومساهمتها الفعالة في ظاهرة التغير المناخي.

ونقل البيان عن الشيخ طلال الخالد تأكيده مضي (الناقلات) قدما في تطبيق رؤيتها الاستراتيجية وتقديم خدماتها بمستويات قياسية عالمية بأيد كويتية تدعو للفخر والاعتزاز لما تمتلكه من الخبرة والطموح والجهد والعطاء لرفع سمعة الكويت في مجال الصناعة البحرية العالمية.