أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور ستقوم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2017 بإغلاق بعض الطرق بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الخليجي الثامن والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو ملوك ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أن خط سير موكب ضيوف الكويت سيكون من مطار الكويت الدولي مروراً بطريق الملك فيصل حتى طريق الشيخ زايد (الدائري الخامس) بالاتجاهين، وطريق الشيخ زايد (الدائري الخامس) من طريق الملك فيصل حتى طريق الفحيحيل السريع بالاتجاهين وسيتم إغلاق الطرق ابتداءً من الساعة 12 ظهراً حتى الثانية بعد الظهر من يوم الثلاثاء 5/12/2017.

وناشدت الإدارة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن.