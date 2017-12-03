وقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق اليوم عقدا خاصا بأعمال الصيانة السنوية للمعدات والأجهزة الدقيقة بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بقيمة تقارب عشرة ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار أمريكي).

وقالت وزارة الكهرباء والماء في بيان صحفي ان العقد يشمل إجراء أعمال الصيانة الدورية والجذرية للمعدات والأجهزة الدقيقة وأجهزة التحكم بالمحطة مع استبدال قطع الغيار الإستهلاكية للمعدات والأجهزة لضمان تحقيق مرونة أداء عالية للتشغيل الآمن والمستقر للوحدات بما ينعكس ايجابيا على استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.

وأفادت الوزارة ان مدة تنفيذ مشروع العقد في محطة الزور الجنوبية التي تقع جنوبي تستغرق 60 شهرا من تاريخ التوقيع.