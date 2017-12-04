المجلية: مبدعو العوازم نماذج مشرقة وتكريمهم حافز للمزيد من العطاء





محمد راتب

في أمسية حافلة بالأمل ومفعمة بالتفاؤل، وفي أجواء زينتها نجوم وقامات فكرية وعلمية لا يستهان بها من أبناء قبيلة العوازم، تم تنظيم الحفل التكريمي السنوي الاول لتكريم أبناء القبيلة، وذلك برعاية الشيخ فلاح عيد بن جامع وحضور نجله الشيخ فهد فلاح بن جامع، وقد أثرى الحفل مجموعة من المبدعين وأصحاب الابتكارات إلى جانب كلمة لعريف الحفل دعا خلالها الحكومة إلى تبني تلك المواهب التي تخرج من القبيلة تباعا ولا تجد من الجهات الرسمية من يعطيها حقها من التقدير، في حين أنهم حازوا مراكز أولى على مستوى العالم وتم تكريمهم من منظمات دولية ومؤسسات علمية مرموقة على مستوى العالم.

من جهته، قال الشيخ فهد فلاح بن جامع الذي حضر بالنيابة عن والده: إننا نفخر بالنخبة المميزة من ابنائنا على ما حققوه من إنجازات ومساهمات على المستويين المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن ما حققه البعض كان نتيجة جهود شخصية لا علم للجهات الحكومية بها إلا ان ما يهمنا اولا واخيرا هو الكويت ولا شيء إلا الكويت، ناقلا تحيات أمير العوازم فلاح عيد بن جامع.

بدوره، أكد رئيس الحفل فهد المجلية أن ملتقى العوازم كان ضرورة ملحة ليس للحديث فقط عن إنجازات القبيلة ونشر اخبارها وإنما لبناء افكار لغد افضل ووضع النقاط على الحروف والتكاتف كرجل واحد للنهوض بوطننا الحبيب، مشيرا إلى اننا سنعمل دون كلل او ملل سنويا لإقامة حفل تكريمي للمبدعين وأصحاب الإنجازات في شتى المجالات من ابناء القبيلة.

وأشار خلال الحفل إلى ان المكرمين هم نماذج مضيئة يتعرف عليها ابناؤنا واحفادنا إلى جانب تاريخ القبيلة المشرق، موضحا ان ملتقى العوازم هو بداية لخطوات مهمة مختلفة وسيكون حضورنا سعيا منا لخدمة الوطن تحت قيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد.

وقد أدلى جميع المكرمين بكلمات عبروا فيها عن شكرهم للمنظمين لهذا الحفل، ولم يخفوا عتبهم على الجهات المعنية التي برأيهم من المفترض أن تقوم بتكريم أصحاب الابتكارات قبل قبيلتهم وذويهم.

بدوره، قال الشيخ علي الكليب ان اللقاء هو عبارة عن جهد مبارك للاجتماع والتعرف على جهود الآخرين وإنجازاتهم وبارك الله في جهود الجميع.

اما الوزير السابق خالد الجميعان فذكر أن الملتقى مبادرة طيبة، ونتمنى ان يتم تعميمها بين جميع شرائح المجتمع، وهو وسام على صدور القائمين عليه وتقدير للعطاء الذي قام به الرجال الذي خدموا البلاد في مختلف المجالات والمناحي.

من جهته، قال الإعلامي عامر السحلول: اننا نفخر برؤية شبابنا المجتهدين ونشكر القائمين على هذه المبادرة الطيبة والوطنية ونتمنى لها التطور فالقبيلة تستحق وتستاهل منا الكثير.

من جانبه، ذكر د.إبراهيم الرشدان أن التقدير الذي شاهدناه هو تحفيز على المزيد من البذل والعطاء في العمل، والجهد والعمل هما مقياس النجاح اكثر من الموهبة متقدما بجائزته لإخوانه وزملائه تقديرا لما قاموا به والجهود التي بذلوها.

بدوره، قال البروفيسور درويش المطيران ان الملتقى فرصة طيبة للتعرف على ابناء القبيلة والعديد من الشخصيات المجتهدة والعاملة في المجالات المختلفة ما يطرح البركة في سبيل خدمة الوطن.

أما د.رشيد الحوري فأوضح ان مبرة العوازم والشباب المتطوعين يمثلون شرائح الشعب كله، وقد قاموا بجهود جبارة في العمل الخيري والتطوعي، مشيرا إلى ان هذه المبادرة الكريمة جمعت الكفاءات والشرائح المتنوعة وكرمتهم تحت سقف واحد.

من جهته، قال البروفيسور راشد العازمي: بارك الله في كل من قام على هذا الحفل وقد كان تكريمي من قبيلتي اكبر وسام احصل عليه وافخر به واعتز به، على الرغم من حصولي على الكثير من الاوسمة خلال حياتي.

بدوره، أوضح د.تركي العازمي انني عندما تخرجت في جامعة ليدز قيل لي إن الكويت ستفخر بك لأنك تجمع بين العديد من الامتيازات والاختصاصات ولكني لم ألمس ذلك واقعيا، وأنا ارى ان هذه المبادرة تسهم في نهضة المجتمع.

أما اللاعب علي مروي فتوجه بالشكر للقائمين على ملتقى العوازم، مشيرا إلى ان التكريم ما هو الا حافز للمزيد من البذل والعطاء لأبناء القبيلة ليكونوا دائما في الصدارة ومميزين ومبدعين.

من جهته، ذكر د.طلال الرميضي أنه من المعروف عن قبيلة العوازم منذ القدم تقديمها لبنات مميزة في خدمة الوطن في جميع المجالات وتفوقهم في المهن والاعمال، ونحن نتمنى للجميع الاستمرار في هذا النهج المبارك.

من المكرمين

الشيخ علي الكليب

مدير الشؤون الشرعية في بيت الزكاة ورئيس مكتب الرقابة الشرعية وعضو الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية والهيئة العالمية للزكاة ومجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية.

د.جابر الوندة العازمي

دكتوراه في العلوم الاسلامية والفقه المقارن وحاصل على وسام الشرف من رئيس البانيا لجهوده بالاعمال الخيرية وعضو مستشار في هيئة القضاء الشرعي ببريطانيا.

الشيخ جزاع الصويلح

رئيس مركز القرآن الكريم في كلية الشريعة ورئيس لجنة اختيار القراء لإذاعة القرآن الكريم وحاصل على الاجازة في القراءات العشر وله ختمة كاملة للقرآن وتذاع في الاذاعات الاسلامية.

القارئ عمر العازمي

حاصل على المركز الاول في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن وتجويده.المبدعة جودي العازميحققت المركز الاول على المستوى المحلي والدولي بمسابقة تحدي القراءة العربي ومدرب دولي معتمد في التنمية البشرية.

الوزير السابق خالد الجميعان

أول وزير لقبيلة العوازم، وتبنى العديد من القضايا التي تهم المواطنين ومثل الكويت بالعديد من المحافل والمؤتمرات الدولية وعضو مجلس إدارة بنك الائتمان.

د.إبراهيم الرشدان العازمي

صاحب اول اختراع كويتي لقسطرة القلب وحاصل على الاعتماد الاوروبي وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بالكويت وحاصل على وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الاولى.

البروفيسور درويش المطيران

استاذ دكتور في الفيزياء الاشعاعية وعضو الكويت في المراقبة النووية وممثل الكويت في العديد من المؤتمرات الدولية للطاقة الذرية وعضو الجمعية النووية الأميركية.

د.مبارك العازمي

دكتوراه في ادارة الازمات والكوارث من اكاديمية مبارك للعلوم الامنية في جمهورية مصر العربية بتقدير جيد جدا، له العديد من الكتب والمؤلفات عن الكوارث تدرس في دول الخليج والكليات العربية.

البروفيسور راشد العازمي

سفير الرابطة الاميركية لاطباء التقويم في الكويت ودكتور في جراحة الاسنان من الولايات المتحدة الأميركية ولديه البورد الوطني الأميركي ورئيس وحدة التقويم جامعة الكويت.د.تركي العازميالوحيد على مستوى العالم الحاصل على دكتوراه في القيادة الجديدة والاخلاقية من جامعة ليدز البريطانية وعضو الاتحاد الدولي للصحافيين وعضو مركز القيادة الأميركية وعضو جمعية المهندسين الكويتية.

اللاعبة سجى العازمي

اول كويتية تحصل على المركز الثاني على مستوى قارة آسيا في العاب المعاقين وصنفت الرابعة على مستوى العالم واصبح الرقم الآسيوي باسمها وشاركت في العديد من البطولات باسم الكويت.

الإعلامي عامر السحلول

احد مؤسسي ديوانية شعراء النبط ومقدم برنامج ديوانية شعراء النبط وعضو لجنة مراقبة النصوص في الديوانية وعضو اللجنة العليا فيها.

المخترع سعد العازمي

بطل من ابطال المقاومة الكويتية ومخترع السيارات المفخخة، وأطلق عليه من قبل قوات الاحتلال العراقي ابو التفخيخ، اخترع العديد من الاجهزة ابرزها القارب الطائر كما برز في النشاط الخيري أخيرا.

اللاعب علي مروي

اول لاعب كويتي يحترف في الخارج وافضل لاعب بالمنتخب في كأس الخليج 12 والحاصل على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الوطن العربي هداف العرب، والهداف التاريخي لنادي السالمية.

اللاعب سعد العازمي

افضل لاعب آسيوي 3 مرات وافضل لاعب بالخليج العربي، واكثر لاعبي آسيا مشاركة في الاولمبياد وشارك في 4 بطولات كاس عالم و5 بطولات آسيوية واول لاعب كرة يد يحمل راية الاولمبياد.

الشاعر حامد العازمي

شاعر اكتسب موهبة جماهيرية كبيرة من بداية ظهوره، شارك في العديد من المهرجانات والامسيات في الوطن العربي وله سبع دواوين مسموعة ومطبوعة وعضو بديوانية شعراء النبط بدرجة شاعر ممتاز.

الفنان خالد البريكي

فنان وممثل كويتي حازت اغلب اعماله التلفزيونية جوائز اولى في المهرجانات العربية، له ما يقرب من 50 مسلسلا تلفزيونيا خليجيا واكثر من 20 عملا مسرحيا متنوعا و3 افلاح سينمائية و6 مسلسلات اذاعية.

اللاعب أحمد عجب

من ضمن هدافي العالم في 2008 وافضل لاعبي آسيا 2008 وممثل المنتخب الوطني بالعديد من الدورات، واحتراف بنادي الشباب السعودي وعضو الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

العداء محمد العازمي

مصنف الاول على العالم عام 2006 ـ 2007 وبطل آسيا 6 مرات وصاحب الرقم القياسي الآسيوي وشارك 3 مرات بدورة الالعاب الاولمبية وشارك في بطولة العالم 4 مرات وبطل العرب والخليج لعدة دورات.

المخترع محمد عبدالله بن عون

حاصل على المركز الاول بالعالم والميدالية الذهبية كأفضل اختراع في مجال السلامة وجائزة المعرض الكبرى الماسية كأفضل مخترع من ضمن 40 دولة في المانيا الاتحادية.

المخترع هادي العازمي

مخترع جهاز روبوت لمكافحة الحريق وحاصل على براءة اختراع من أميركا وبراءة اختراع لعربة اطفاء آلية وشارك بالعديد من الاختراعات.

الأستاذ طلال الرميضي

دكتوراه فخرية من جامعة الحياة وحائز الجائزة العربية للابداع الثقافي بغداد 2013 وجائزة الدولة التشجيعية وعضو نقابة المؤرخين العرب.

فيصل الصواغ

مؤسس ورئيس ادارة اتحاد الاعلام الالكتروني واول سفير للاعلام الالكتروني ممثلا عن منظمة «كافي» التابعة للاتحاد الدولي الاوروبي في اسبانيا ومؤسس ورئيس إدارة شبكة دسمان الاخبارية.

الشاعر سالم الرميضي

مبتكر 3 فنون شعرية حصلت على الاعتراف الدولي وحصل على العديد من الجوائز واحد المختارين في رابطة الادباء والشعراء المعاصرين.

المزارع يوسف الكريباني

اول من زرع الارز البسمتي في الكويت ومبتكر زراعة نوادر الخضراوات والفواكه والاشجار الاستوائية وحاز على جائزة الشرق الاوسط للابتكار الزراعي وناشط في الاعمال الخيرية الزراعية.



المزارع ناصر العازمي

اول من تحدى الطبيعة وزرع اول شجرة للبن والشاي والهيل والزعفران في الكويت وصاحب فكرة انشاء الغابة الوطنية وتشجير جزيرة كبر والعديد من الانشطة الخيرية والوطنية.