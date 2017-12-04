الشريان: المجلس السابق نجح في تنظيم مجموعة من الحملات لحشد توافق السلطتين لإقرار قانون تنظيم المهنة الجديد

حريصون على تفعيل ميثاق المهنة من خلال محاربة أدعياء المهنة والحفاظ على مكانتها

القائمة زودت مكتبة المحامي القانونية بـ 5000 كتاب و30 ألف حكم إلكتروني

الساير: ندرك المسؤولية الملقاة على عاتقنا وسنواصل العمل والعطاء





عبدالكريم أحمد

أكد رئيس قائمة «المحامي» المحامي شريان الشريان أن القائمة التي تخوض انتخابات جمعية المحامين المقرر لها اليوم كرست جهودها لتحقيق أعلى نسبة إنجاز لأهدافها، مشيرا إلى أنها صاغت رؤيتها بما يتناسب مع الواقع وحاجة المحامين.



وقال الشريان، خلال حديث لـ «الأنباء»، انه حرصا من قائمة «المحامي» على استمرار الإنجازات وتحقيق ما تتطلع له المهنة ومنتسبوها وآمالهم في تطوير جميع الأصعدة التي تهمهم، فقد آثرت أن تكون جمعية المحامين مكانا يليق بالمكانة الاجتماعية للزملاء المحامين ومهنتهم العريقة، مشيرا إلى أنها عملت على تطوير وتجديد كل ركن من أركان مقر الجمعية وتهيئته لاستقبال المحامين والزوار.

وأضاف: اننا اخترنا استقلالية المهنة وحصانتها الإجرائية هدفا لنا، وذلك لوعينا الكامل بتوازن الجسم القضائي بما يعنيه تحقيقها من منح المحامي كافة الضمانات التي تساعده على أداء واجبه المهني بأريحية.

وأشار إلى أن القائمة تمكنت من تخصيص مواقف مركبات خاصة بذوي الإعاقة إضافة إلى منصة للصعود والنزول لتسهيل دخولهم وخروجهم، بالإضافة إلى توفير خدمة نقل وكلاء ومندوبي المحامين بين قصر العدل ومحكمة الأسرة ومحكمة الرقعي على فترات زمنية مختلفة، وتوفير مكتب خاص للمعلومات المدنية بشكل مؤقت لتفعيل التوقيع الالكتروني للمحامين، واستضافة وفد جمعية المحامين في دول الخليج وإقرار اتحاد المحامين الخليجي.

وتطرق الشريان إلى مركز التقاضي بجمعية المحامين، حيث حرصت القائمة على تثمين وقت المحامي والتسهيل عليه، وقد افتتح وزير العدل السابق يعقوب الصانع مركز المحامي لخدمات التقاضي والذي يعد مركزا شاملا لكل الإجراءات القضائية التي تشمل الرسوم والجداول إضافة إلى جدول الجنح والجنايات وأيضا إدارة التنفيذ. ولفت إلى أن القائمة زودت مكتبة المحامي القانونية بـ 5000 كتاب و30 ألف حكم إلكتروني، فضلا عن رسائل علمية وبحوث قانونية نادرة، كما دشنت الموقع الإلكتروني الذي يعد الواجهة الإلكترونية للمحامين وبوابة رقمية ذكية لهم من استقبال طلبات استخراج الشهادة بالإضافة إلى تسجيل مركز التحكيم والاطلاع على آخر الأخبار ونشاط اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

وأفاد الشريان بأن القائمة قامت بتفعيل مرفق معهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية وجعله منبرا علميا ومنارة للمعرفة والثقافة بعدما عقد الكثير من الدورات الخارجية والداخلية، كما وفرت عرضا خاصا للاشتراك بالتأمين الصحي للمحامين والمحاميات وأسرهم بسعر رمزي إضافة إلى إجراء فحص طبي في مكاتبهم حرصا على سلامتهم وصحتهم المهنية.

وذكر أن مجلس إدارة جمعية المحامين استضاف مؤتمر اتحاد المحامين العرب بالصورة التي تليق بالمحامي الكويتي وذلك بعد غياب أكثر من 30 عاما ليتوج رئيسه المحامي ناصر الكريوين أمينا عاما له، كما أن المجلس أعلن جدول المحكمين المعتمدين حرصا على حيادية وتنظيم العمل والدور وهي سابقة في مركز التحكيم.

وعرج الشريان للحديث عن قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد، موضحا أن المجلس نجح في تنظيم مجموعة من الحملات لحشد توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار قانون تنظيم المهنة الجديد حماية للمهنة ومنتسبيها وتحقيقا لطموح جموع المحامين وقد أثمرت هذه الجهود عن تبني مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المهنة إضافة إلى توقيع 27 عضوا في مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا القانون وغيره من الأمور التي تمس منتسبي المهنة.

وأكد أن القائمة ستعمل على إقرار قانون المهنة وتدعيمه بالنصوص التي تنظم شؤون المهنة وتؤطر حقوق منتسبيها وتنظم علاقاتها بالغير وتحفظ لها مكانتها وتحول بينها وبين الاعتداء عليها من خلال إقرار الحصانة الإجرائية والتي تعني الاستقلالية الكاملة واقعا لا افتراضا، بالإضافة إلى تطوير اللوائح ذات الصلة بعملهم كمحامين وتحديثها بما يلبي الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.

وشدد على أن القائمة حريصة على تفعيل ميثاق المهنة من خلال محاربة أدعياء المهنة والحفاظ على ثوابتها ومكتسباتها، مضيفا أنها عملت على دراسة وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بعمل المحامي بجميع الأصعدة التي ترجع إيجابا عليه وتدعم عمله ومهنته.

وألمح الشريان إلى أن مجلس إدارة الجمعية نجح في تشكيل فريق للدفاع عن المحامين الذين تعرضوا لمواقف ومضايقات سواء خلال عملهم في الوزارات والهيئات المختلفة أو في أروقة المحاكم، مشيرا إلى أن الفريق حقق نتائج باهرة للدفاع عن الزملاء والزميلات.

بدوره، أكد أمين سر جمعية المحامين وعضو قائمة «المحامي» المحامي مهند الساير أن المنافسة بانتخابات المحامين راقية برقي منتسبي المهنة بعيدا عن الخلافات والشخصانية فهي ليست لنا نحن منتسبي هذه المهنة، فالكل يسعى لما فيه مصلحة المهنة والزملاء والمجتمع.

وذكر الساير موجها حديثه للمحامين: نحن نعدكم اننا سنحافظ على الاحترام المتبادل مهما اشتدت وتيرة المنافسة حتى في حالة خروج بعض المنافسين عن النص فهم يبقون زملاء والانتخابات فترة مؤقتة والزمالة دائمة.

وأضاف اننا ندرك تماما المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وسنواصل العمل والعطاء كما عهدنا الزملاء المحامون، ونتطلع إلى مرحلة جديدة تزخر بالنجاح.

2882 محامياً ومحامية يختارون مجلسهم الجديد اليوم

قائمتا «المحامين» و«المحامي» تتنافسان في انتخابات الجمعية اليوم

عبدالكريم أحمد

تتوجه جموع المحامين والمحاميات صباح اليوم إلى جمعية المحامين للتصويت لمرشحها المفضل واختيار مجلس إدارتها الجديد للدورة المقبلة 2018/2019، حيث تبدأ عملية الاقتراع في التاسعة صباحا وتنتهي عند الثامنة مساء على أن تعلن النتيجة بعد ساعة من إغلاق الصناديق.

وكشف مصدر لـ«الأنباء» أن 2882 محاميا ومحامية يحق لهم المشاركة في التصويت بانتخابات الجمعية من أصل ما يقارب 3500 محام ومحامية مقيدين في الجمعية، مشيرا إلى أن البقية تم حرمانهم لمخالفتهم اللوائح المعمول بها بسبب تخلفهم عن سداد الرسوم المطلوبة وعدم استكمالهم المستندات المطلوبة.

وتخوض الانتخابات قائمة «المحامي» التي تتولى حاليا مجلس إدارة الجمعية ويرأسها المحامي شريان الشريان ويمثلها المحامون مهند الساير ومحمد خريبط وحمود الردعان ومشعل الخنة وطلال المياح وعبدالرحمن الطاحوس وعدنان أبل وعبدالرزاق العنزي، وتنافسها قائمة «المحامين» التي يرأسها المحامي عبدالرحمن البراك ويمثلها المحامون خالد السويفان وجابر الضبيعي ودعيج الكندري ومحمد السويرح وجراح العنزي ومحمد العبدالله ومحمد العتيبي وصالح القحطاني.