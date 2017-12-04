عادل الشنان

كشف تقرير صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن ان نسبة الإنجاز في مشروع أعمال تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة محطة المحولات الرئيسية بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك وصلت الى 11% بنسبة انجاز شهرية تتجاوز 2.21%.



وبين التقرير تقدم المقاول في أعمال البرنامج الزمني بنسبة بلغت 1.06% في حين تبلغ قيمة العقد الإجمالية 16 مليونا و150 ألف دينار متوقعة انتهاء الأعمال في يناير 2019.

ولفت إلى أن العقد يحتوي على 14 بندا فرعيا تبدأ بالأعمال المدنية ثم تتجه لتوفير وتركيب المعدات الخاصة بالمحولات وأنواعها المختلفة، اضافة إلى معدات الإطفاء ونظام القياس عن بعد ولوحات التحكم وأدوات المحطة وقطع الغيار.