وقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق أمس الأحد عقدا خاصا بأعمال الصيانة السنوية للمعدات والأجهزة الدقيقة بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بقيمة تقارب عشرة ملايين دينار.

وقالت وزارة الكهرباء والماء في بيان صحافي ان العقد يشمل إجراء أعمال الصيانة الدورية والجذرية للمعدات والأجهزة الدقيقة وأجهزة التحكم بالمحطة مع استبدال قطع الغيار الاستهلاكية للمعدات والأجهزة لضمان تحقيق مرونة أداء عالية للتشغيل الآمن والمستقر للوحدات بما ينعكس إيجابيا على استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.

وأفادت الوزارة بأن مدة تنفيذ مشروع العقد في محطة الزور الجنوبية تستغرق 60 شهرا من تاريخ التوقيع.