دارين العلي

تشارك وزارة الكهرباء والماء في ورشة «المياه واساليب تحلية مياه البحر» التي ستعقد اليوم وغدا بالتعاون بين السفارة البريطانية ومعهد الابحاث العلمية لتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال حيث ستشارك في الورشة 6 جامعات بريطانية وعدد من الخبراء في هذا المجال.

وقالت مدير ادارة المراقبة الفنية ورئيس الحملة الخليجية للترشيد م. اقبال الطيار في تصريح صحافي: ان الوزارة أعدت ورقة عمل لعرضها في الورشة تتضمن جهود الترشيد على المستويين المحلي والخليجي والتعاون بين الدول لغرس ثقافة الترشيد داخل المجتمع الكويتي والخليجي والآليات التي يتم الاعتماد عليها في ذلك لتحفيز المواطنين على الاستجابة للرسائل التوعوية التي تتبناها الحملات.

وتابعت الطيار ان ورقة العمل تتضمن بالارقام والاحصاءات الانجازات التي حققتها حملة الترشيد داخل القطاع الحكومي والخاص خلال الثلاث سنوات الفائتة 2015/2016/2017 والوفر الذي تحقق خلال هذه الفترة، مشيرة الى ان حملة الترشيد استطاعت تحقيق وفر مالي خلال العام الحالي يقدر بـ 4.033 ملايين دينار خلال فصل الصيف كذلك سيتم عرض جهود الوزارة والجهات المعنية الاخرى والمشاريع القائمة والمقبلة لانتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق الرؤية السامية بإنتاج 15% من الكهرباء من خلال الطاقة البديلة لتوفير الطاقة التقليدية المستخدمة في انتاج النفط كذلك توزيع ما يقرب من مليون قطعة من مرشدات المياه على المواطنين وغيرها من الجهود المبذولة في هذا المجال.

من جهة اخرى أكدت احصائية حديثة صادرة عن ادارة الاحصاء في وزارة الكهرباء والماء عن تطور عدد المستهلكين للتيار الكهربائي خلال الفترة من 1997 وحتى العام 2016 موضحة ان عدد المستهلكين في العام 1997 بلغ 245.634 مستهلكا في حين بلغ في العام 2016 حوالي 516.370 مستهلكا بزيادة سنوية تقدر بـ 2.4% في حين كانت 2.3% في العام 2015 الذي سجل فيه عدد المستهلكين 504.223 مستهلكا.