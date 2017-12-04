محمد راتب

أعلن رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود الحجيلان انه جرى توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد وطيران التركية بحضور نائب رئيس الاتحاد يعقوب السليم والممثل الإقليمي لشركة الطيران التركي‏ة.

وأشار الى ان الاتفاقية تضمنت تقديم خصومات لجميع العاملين في القطاع الخاص على رحلات الطيران التركي لجميع الجهات تصل الى 15%، والسماح بتغيير الحجز مجانا وتحصيل فارق سعر الوجهة فقط، الى جانب زيادة 10 كغ في الوزن مع مميزات إضافية أخرى.

وأضاف الحجيلان ان هذا الإنجاز يضاف الى قائمة الإنجازات التي حققناها، ونحن مستمرون في السعي لتحقيق المكاسب المتعددة مستقبلا، باعتبارنا الممثلين القانونيين لجميع العاملين في القطاع الخاص.