عاطف رمضان

أعلن النادي العلمي تسجيل مدير مركز تدريب السباحة والغوص في النادي مشاري الخباز إنجازا جديدا في الرحلة الأخيرة التي قام بها لاستكشاف جزيرة (وينو) التابعة لاتحاد ولايات مايكرونيسيا بالمحيط الهادي وتوثيق حطام السفن الغارقة فيها.



ونقل بيان صحافي للنادي عن رئيس مجلس إدارته طلال الخرافي إشادته بالإنجاز الدولي الذي سجله الخباز باعتباره أول غواص من الشرق الأوسط يزور الجزيرة ويوثق حطام السفن الغارقة فيها.



وقال الخرافي ان هذا الإنجاز الذي حققه الخباز يضاف الى الإنجازات المتتالية التي يحققها أبناء النادي في مختلف المجالات، مؤكدا حرص الشباب الكويتي على رفع علم الكويت لتكون سباقة في مختلف المجالات.



وذكر ان هذه الرحلة ليست الأولى التي يقوم بها غواصو النادي إذ قاموا برحلات مليئة بالتحدي والإثارة.



من جانبه، قال الكابتن الخباز في البيان ان رحلة السفاري إلى جزيرة (وينو) استغرقت 7 أيام على متن مركب مجهز خصيصا لاستكشاف مواقع الغوص المثيرة.