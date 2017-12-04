«صفا واحدا خلف أميرنا» هذا هو عنوان الحملة التي أطلقتها إدارة الدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف منذ أيام وصرح زيد الهاملي مدير الحملة ومراقب الأنشطة في الإدارة حول هذه الفعالية قائلا انها تأتي تجسيدا لأقوال صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، حفظه الله، في المحافظة على اللحمة الوطنية وتوحيد الصفوف، وأقوال سموه هي نبراس لجموع المواطنين.



وأفاد الهاملي بأن الحملة لاقت استجابة سريعة ومميزة من قبل مراكز دور القرآن، حيث شاركت جميع المراكز وعددها مائة في هذه الفعالية بأوجه وفعاليات متنوعة عبروا عن التلاحم بين مكونات المجتمع والسمع والطاعة لولي الأمر وتعزيز الانتماء للوطن.