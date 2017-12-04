مهدي: المشروع يزيل العوائق أمام دمج ذوي الإعاقة بالقطاعات المختلفة

العوضي: تحقيق أعلى معايير الجودة في برامج التدخل المبكر والتعليم

بشرى شعبان

ضمن بروتوكول التعاون لتنفيذ البرامج الانمائية نظمت الهيئة العامة لذوي الاعاقة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ورشة عمل لإطلاق كود الكويت للتكيف مع احتياجات ذوي الاعاقة.

واستهلت الورشة بكلمة للمنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي زينب تويمي بنجلون، أكدت فيها على أهمية عقد ورشة العمل حول إصدار كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العالمي «والتي تعقد توافقا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة تحت شعار التحول نحو إقامة مجتمعات شاملة ومستدامة وقادرة على التكيف للجميع، مشيرة إلى أن هذا اليوم العالمي قد خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 بهدف زيادة الوعي بقضايا الاعاقة ودعم التصاميم الصديقة، منوهة بأن هذا الإنجاز يساهم في جهود الكويت لتنفيذ ركائز خطة التنمية الوطنية بما يخص مشاريع البنية التحتية المتطورة وبرامج رعاية ودمج ذوي الإعاقة.

بدوره، قال أمين عام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إن هذا المشروع جاء تتويجا لهذه الشراكة لتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، لافتا إلى أن وثيقة المشروع تضمنت عدة مخرجات تهدف لتطوير الأداء المؤسسي للهيئة وتنسيق الجھود الوطنية لإزالة العوائق أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي وأخيرا تعزيز المفهوم والتطبيق العملي لنموذج التصميم العام بما في ذلك البيئة المبنية والتكنولوجيا الرقمية والنقل.

كما ألقت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي، كلمتها عن إطار التعاون القائم بين حكومة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يقوم البرنامج بالشراكة مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتنفيذ مشروع «تحقيق رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة» والذي يهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية لهيئة شؤون ذوي الإعاقة والجهات الوطنية لإزالة أي عوائق تقف في طريق دمج الأشخاص ذوي الاعاقة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، فضلا عن تحقيق أعلى معايير الجودة في برامج التدخل المبكر، التعليم وإمكانية الوصول سواء كان من الناحية المعمارية أو التكنولوجية.

وأضافت العوضي: أنه مع بداية هذا العام وخلال الشهور القليلة الماضية استطاع المشروع تحقيق عدة نجاحات على مختلف الأصعدة بدءا من تأسيس شراكة وآليات تعاون فعالة بين أطراف المشروع والتي استطاعت تحقيق أعلى استفادة ممكنة والتغلب على العوائق وضمان تسخير موارد الشركاء لتنفيذ أنشطة المشروع على أكمل وجه.

وخلال الورشة تم عرض محتويات كود الكويت الجديد وكيفية تطبيقه والتعريف بمفهوم التصميم العام ودوره في تحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ للأشخاص ذوي الإعاقة وركزت المناقشات على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية الكود في تذليل تلك العقبات كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية لتنفيذ كود التصميم العام للكويت وأهمية التنفيذ الفعال لتعزيز فرص اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنشطة الحياة والمجتمع لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد حضر ورشة العمل العديد من المعنيين والناشطين في مجال الإعاقة والبيئة المبنية كالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الأشغال ووزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الخارجية وجمعية المهندسين الكويتية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاعاقة وحقوق الانسان بالإضافة إلى مكاتب هندسية مختارة نشطة في مجال الاعاقة وممثلي مكاتب الأمم المتحدة.