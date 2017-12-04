اختتمت حملة «الكويت إلى جانبكم» اعمال المخيم الطبي المجاني الذي اقامته بمحافظة (صنعاء) في اليمن لإجراء عمليات ازالة المياه البيضاء وزراعة العدسات للفقراء والمحتاجين.

وقالت الحملة في بيان ان المخيم الممول من الكويت استهدف أكثر من 150 عملية جراحية وفحص قرابة 1000 حالة مرضية بالإضافة إلى توزيع الأدوية للمرضى بشكل مجاني.

واضافت ان الفئات العمرية المستهدفة بالمشروع تنوعت بين أطفال ورجال وكبار سن ونساء.

وكان مركز «الكويت الطبي» بمديرية «الحيمة الداخلية» قد احتضن خلال الأسبوع الماضي المخيم الجراحي الخاص بإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات والفحوصات لعدد من المرضى الذين يعانون من تعذر النظر ومن تكاليف إجراء العمليات.

ويأتي هذا المخيم الطبي بعد شهرين من إقامة حملة «الكويت إلى جانبكم» مخيما طبيا آخر خاصا باستئصال اللوزتين بالمحافظة ذاتها تلبية لرغبة المرضى في ظل ارتفاع أسعار إجراء العمليات والتكاليف الباهظة للعلاج.