انطلقت فعاليات أكاديمية العمل التطوعي البيئي تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وقال رئيس جمعية أصدقاء النخلة والمشرف العام على الأكاديمية د.عادل دشتي ان فكرة إنشاء الأكاديمية جاءت نتيجة وجود حاجة ملحة في المجتمع إلى كوادر تخصصية ومهنية في العمل التطوعي البيئي تحديدا ومبنية على قواعد وأسس احترافية وتخصصية في العمل التطوعي البيئي.

وأضاف دشتي انه تم تأسيس الأكاديمية لتغطية الجانب النظري والميداني للمتطوعين البيئيين عن طريق ورش عملية ومحاضرات تفاعلية وميدانية والتي ستستمر طوال الشهر الجاري.

ولفت الى مشاركة فريق تعاون من سلطنة عمان بورشة عمل تفاعلية حول أهمية ودور التطوع في حياة الفرد والأمم والشعوب الحية إضافة الى تقديم مجموعة من المهارات التدريبية للمتطوعين وتنمية قدراتهم التطوعية.

وأوضح دشتي ان الأكاديمية ستستضيف نخبة من الخبراء البيئيين من الكويت ومن دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم جرعات تطوعية وبيئية متميزة ومفيدة جدا للمتطوعين البيئيين، معلنا عن وجود العديد من الجوائز التي سيتم تقديمها لأفضل المشاريع والأفكار والأفلام البيئية للمشاركين في الأكاديمية، لافتا الى انه سيتم في ختام مدة الأكاديمية تسليم جواز المتطوع البيئي للمتطوعين الذين يجتازون كامل ورش وفعاليات الأكاديمية بتميز وإبداع.

ووجه دشتي دعوته لجميع الشباب المهتمين بالتطوع والبيئة بالانضمام الى الأكاديمية والاستفادة من فعالياتها المختلفة.