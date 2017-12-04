أسامة دياب

تنظم السفارة البريطانية بالكويت ورشة عمل مشتركة مع شبكة العلوم والابتكار البريطانية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية حول «ندرة المياه - المحافظة عليها وتحليتها» اليوم وغدا، وذلك بمقر معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وافتتاح ورشة العمل صباح اليوم 4 الجاري تحت رعاية المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة عمر، وبحضور السفير البريطاني مايكل دافنبورت، إذ يظل موضوع تحلية المياه من المجالات التي تثير قلق الكويت ومع زيادة عدد السكان السريع، يستمر تزايد هذه المطالب، إن تحلية المياه مازالت المصدر الرئيسي للحصول على المياه العذبة بالكويت، لكن عملية التحلية تعتمد على الطاقة المكثفة وتؤدي إلى آثار بيئية إضافية.

وخلال ورشة العمل، سيقوم العديد من الخبراء القادمين من 6 جامعات بريطانية (جامعة أستون، باث، برمنغهام، كرانفيلد، أكسفورد وجامعة ساوثامبتون) وخبراء آخرين من معهد الكويت للأبحاث العلمية، ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت بتقديم عروض حول عملية معالجة المياه الجوفية وكفاءة استخدام المياه وإدارة الطلب عليها، واستخدام نظم الطاقة المتجددة والأكثر كفاءة وأيضا تقنيات تحلية المياه المبتكرة ومسائل أخرى ذات صلة بالموضوع.

وأعرب السفير البريطاني مايكل دافنبورت عن شكره لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لاستضافته ورشة العمل وأيضا للمجلس الثقافي البريطاني وشبكة العلوم والابتكار البريطانية على مساهمتهم في هذه الورشة.

وأضاف قائلا: «إنني على يقين أن هذه الورشة ستتيح لنا التطرق إلى مناقشات رائعة حول الابتكار في مسألة ندرة المياه وطريقة المحافظة عليها وتحليتها وذلك بالاستفادة من المعرفة التي يمتلكها كل من الخبراء البريطانيين والكويتيين بهدف القيام بتعاون مشترك من أجل تحديد فرص القيام بأبحاث مشتركة في المستقبل».

«إن الباحثين البريطانيين والكويتيين يجمعهم تاريخ طويل من العمل المشترك، فبينما تلتزم حكومة المملكة المتحدة بالبحث ودعم شركائنا الرئيسيين في مجالات ذات اهتمام مشترك، نتطلع إلى البناء على تلك العلاقة خلال هذه الورشة».