قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت محمد الحضينة انه قام ووفد من الاتحاد العام لعمال الكويت بمقابلة رئيس ديوان الخدمة المدنية م.احمد الجسار، وضم الوفد رئيس الاتحاد العام محمد الحضينة والسكرتير العام محمد العرادة ومدير معهد الثقافة العمالية م.فيصل العازمي.

وقد استقبل م.الجسار الوفد في مكتبه ورحب بالتعاون المثمر بين الحركة النقابية وديوان الخدمة المدنية من اجل حماية مصالح العاملين وتطوير وتحسين الاداء الوظيفي على حد سواء.

من جهته، طرح الوفد بعض المطالب التي يراها الاتحاد العام لعمال الكويت ضرورية وملحة من اجل دفع وتطوير علاقات التواصل بين العاملين والادارات المعنية في مختلف وزارات ومرافق وقطاعات الجهاز الحكومي في الدولة، ومنها المطالب التالية:

اولا: انطلاقا من الدور الوطني المهم الذي يلعبه الاتحاد العام لعمال الكويت في تطبيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، يرى الاتحاد ان من الضروري ان يكون ممثلا في مجلس الخدمة المدنية اسوة بتمثيله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الامر الذي سيكون له اثر ايجابي كبير من اجل الحفاظ على السلم الاجتماعي في علاقات العمل.

ثانيا: اقر قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 حق التفرغ النقابي في المادة 110 منه، ويرى الاتحاد ان هذا الحق ينبغي ان يكون متوازيا ايضا في القطاع الحكومي نظرا لكون الجزء الاكبر من تنظيماتنا النقابية موجود في هذا القطاع، على ان يكون التفرغ شاملا لكل العلاوات والبدلات والامتيازات التي يحوز عليها العاملون في اماكن عملهم الاصلية.

ثالثا: نظرا لأن مرض السكري اصبح علة يعاني منها جزء كبير من ابناء مجتمعنا الكويتي، وحيث ان النمط الاول من هذا المرض يتميز بخطورة شديدة، ويحتاج بالتالي الى عناية خاصة ومشددة، لذا طالب الاتحاد العام بان يمنح العاملات والعاملون ممن لديهم اطفال يعانون من هذه الفئة من مرض السكري تسهيلات استثنائية في ظروف عملهم، كتخفيض ساعات العمل وغيرها من الاجراءات التي تسهل قيامهم بهذه المهمة النبيلة.

رابعا: تقديرا للخدمات الكبيرة التي قدمها الموظفون القدماء خلال سنوات طويلة من التفاني في خدمة الوطن والمواطنين، واثباتا للثقة التي يكنها لهم الجهاز الاداري للدولة، طالب الاتحاد بالاعفاء من البصمة للرجال ممن امضوا 25 سنة وما فوق في الخدمة، والنساء ممن امضين 20 سنة وما فوق في الخدمة، بالاضافة الى ذوي الاحتياجات الخاصة والقائمين على رعايتهم تقديرا لجهودهم.

وتقبل الجسار الاقتراحات والافكار والمطالب التي عرضها الاتحاد العام لعمال الكويت عليه بصورة ايجابية، ووعد بدراستها والنظر في امكانية الاستجابة لها واكد على استعداد ديوان الخدمة المدنية للقيام بكل ما يخدم مصلحة هذا الوطن العزيز وشعبه.