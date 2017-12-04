اختارت وزارة الدفاع الفرنسية، المقدم ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح (شخصية الدفاع) لعام 2017 تقديرا لما قدمه من جهود تسهم في تطوير خدمات الامن والدفاع.

وفي هذا الاطار نظمت وزارة الدفاع الفرنسية، برنامجا يبدأ اليوم الاثنين ،ويستمر خمسة ايام يبحث خلالها الشيخ مبارك مع عدد من كبار المسؤولين البرامج الأمنية والاستراتيجية.

وسيعقد الشيخ مبارك لقاءات مع كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية الفرنسيتين لبحث قضايا الامن ومكافحة الارهاب والتطرف. كما سيبحث اوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين لا سيما في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتعزيزها.