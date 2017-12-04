أعلن رئيس المركز الإعلامي لأعمال الدورة ال38 لمؤتمر القمة لمجلس التعاون الخليجي، محمد البداح، اليوم الاثنين، افتتاح المركز الإعلامي المصاحب للقمة التي تنطلق في الكويت غدا الثلاثاء ويوفر كل الخدمات للإعلاميين.

وقال البداح:" بهذه المناسبة إن المركز الكائن في فندق الجميرا يقدم الخدمات كافة لجميع الإعلاميين وكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والعربية والأجنبية والمتوقع وصول عددهم إلى 200 إعلامي لتغطية أعمال القمة".

وأضاف البداح أن المركز تم تجهيزه بمختلف وسائل الاتصال الحديثة من أجهزة حواسب (كومبيوترات) وشبكة إنترنت واستوديو تلفزيوني وآخر اذاعي وطابعات فضلا عن وسائل النقل الجماعية للوفود الإعلامية المشاركة والتجهيزات الأمنية والطبية والضيافة على مدار الساعة ليتمكنوا من أداء رسالتهم الإعلامية بكل سهولة ويسر.

ولفت إلى وجود مركز إعلامي مزود بأحدث وسائل الاتصال في قصر بيان حيث ستعقد الجلسات الخاصة في اجتماعات القمة ويتم نقل الإعلاميين عبر حافلات من فندق الجميرا حيث المركز إلى قصر بيان اليوم وغدا لحضور وتغطية الاجتماعات.

وأشار إلى أن قطاع الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام نظم جدولا حافلا بالفعاليات والزيارات الميدانية للوفود الإعلامية المشاركة لإطلاعها على أبرز المعالم الثقافية والسياحية في البلاد.