استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، اليوم الاثنين، في مطار الكويت الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة د. أنور القرقاش، الذي يزور البلاد للمشاركة في اجتماع الدورة ال 144 الذي سيعقد ظهر اليوم للمجلس الوزاري الخليجي تحضيرا للدورة ال 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت يومي 5 و 6 ديسمبر الجاري.

وحضر الاستقبال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني وكل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت رحمه الزعابي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.