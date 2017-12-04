استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، اليوم الاثنين، في مطار الكويت الدولي مساعد وزير الخارجية في مملكة البحرين عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، الذي يزور البلاد للمشاركة في اجتماع الدورة ال 144 الذي سيعقد ظهر اليوم للمجلس الوزاري الخليجي تحضيرا للدورة ال 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت يومي 5 و 6 ديسمبر الجاري.

وحضر الاستقبال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين وسفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين السفير الشيخ عزام الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر وسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.