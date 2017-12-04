استقبل صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ورئيس الفريق المكلف بإعداد الدراسات التحضيرية لمشروع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان الأمين العام المساعد للأمانة العامة للشؤون الإدارية والمالية بمجلس الوزراء أسامة عبدالرحمن الدعيج، وأعضاء الفريق كلا من أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيا الودعاني، ونائب المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات ببلدية الكويت وليد الجاسم، والوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى بوزارة الأشغال العامة حسام الطاحوس، ونائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط، والمستشار بجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان أسامة الدعيج، والمستشار بجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان عبداللطيف المشاري.

حيث قدموا لسموه شرحا حول هذا المشروع والذي يلتقي مع الرؤية السامية بتحويل دولة الكويت مركزا تجاريا إقليميا من خلال المشاريع التنموية، حيث يساهم هذا المشروع بخلق فرص تنموية تاريخية لدولة الكويت بإيجاد مصادر بديلة للدخل وخلق قواعد جديدة للناتج القومي، وبتحويل مدينة الحرير وجزيرة بوبيان إلى مدينة رائدة مستقلة ومتعددة الاستخدامات مما يساهم ذلك بخلق بيئة تجارية تنافسية واستحداث معايير متطورة لرفع المستوى المعيشي وتحقيق الاستدامة.

واعرب الشيخ محمد العبدالله خلال اللقاء عن تشرف رئيس وأعضاء الفريق بلقاء صاحب السمو لهم ، مشيرا الى ان التكليف لاعداد الاستراتيجية لميناء مبارك ومدينة الحرير تم وفق الجدول الزمني الذي وضعوه بالميزانية المحددة.

وقال ان الفريق الاستشاري والفني كويتي بالكامل ومن مختلف مؤسسات الدولة العاملة والمهتمة بالمشروع، مشيرا الى ان العمل سار وفقا لتوجيهات سموه بحيث تكون مدينة الحرير جزءا وميناء مبارك جزء.

وذكر الشيخ محمد ان المهندس حسام الطاحوس كان من اوائل المهندسين بوزارة الاشغال من الذين عملوا بالمشروع وتدرج حتى اصبح وكيلا مساعدا ولديه شرح وافي عن المشروع.

واستأذن الشيخ محمد سموه ليقدم اعضاء الفريق الباقين برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية أسامة الدعيج عرضا بسيطا وسريعا لما انتهوا اليه.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح .