محمد الخالدي-عبد الهادي العجمي

- وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي للصحفيين : خير ، خير

- الشيخ صباح الخالد للصحفيين : راح اقعد معاكم باجر 20 دقيقة

- وزير خارجية قطر والوفد القطري غادروا القاعة بعد انتهاء الاجتماع ولم يحضروا الغداء

- وزير خارجية السعودية خالد الجبير ارتأى الصمت

- قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني ان المجلس نجح في بناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة والحليفة والتكتلات الاقتصادية الدولية الامر الذي اكسبه موقعا مهما في الساحة الدولية ومكانة رفيعة ينبغي المحافظة عليها.

واكد الزياني في كلمته خلال الاجتماع الوزاري ال144 اليوم اهمية تعزيز مكانة المجلس لما فيه خير وصالح دول المجلس ومواطنيها اضافة الى حماية الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الآمنة المزدهرة والمستدامة.

ورحب في مستهل أعمال الدورة ال144 التحضيرية للقمة الخليجية ال38 بجميع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت "المضيافة" داعيا العلي القدير ان يكلل أعمال هذه الاجتماعات بالتوفيق والنجاح.

ورفع الزياني إلى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين ولحكومته الرشيدة بالغ الشكر وعظيم الامتنان على استضافة دولة الكويت لاجتماع المجلس الوزاري.

وثمن الدعم والمساندة التي يقدمها سموه لمسيرة التعاون الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات وآمال قادة دول المجلس في مزيد من الاستقرار والأمن والتعاون والتكامل بين دول المجلس.

وتقدم إلى رئيس الاجتماع الشيخ صباح الخالد بخالص التهاني بمناسبة توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري سائلا المولى العلي القدير أن يكلل جهوده بالتوفيق والسداد وأن يجعلها دورة متميزة بالنجاح والإنجاز المنشود.

وأشاد بالدور "المتميز" والجهود "الكبيرة" التي قام بها وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خلال ترؤسه لدورة المجلس الماضية واسهامه مع أعضاء المجلس لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

واشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلها أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لإنجاز الدراسات التي تكلفها بها وما تضمنته من توصيات حكيمة.

وذكر ان الأمانة العامة احالت تلك الدراسات بناء على توجيهات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الى اللجان الوزارية المختصة بمجلس التعاون للاستفادة منها في المشاريع والخطط التي تنجزها.

واكد ان دول مجلس التعاون الخليجي برهنت بفضل حكمة قادة دول المجلس عزمها وتصميمها على المضي قدما لتحقيق أهداف مجلس التعاون السامية في مزيد من التعاون والترابط والتكامل مبينا انه تم تحقيق إنجازات متميزة في مختلف مجالات العمل المشترك سياسيا واقتصاديا وأمنيا ودفاعيا واجتماعيا.

واوضح ان "الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة والتحديات السياسية والأمنية تفرض على مجلس التعاون تكثيف جهوده الخيرة لتعزيز التضامن والتكاتف وتحقيق آمال وتطلعات مواطنيه الذين طالما أمنوا بأن هذه المنظومة المباركة هي الكيان الشامخ المجسد للروابط العميقة التي جمعتهم عبر التاريخ".

وبين ان المجلس يعد وسيلة لتحقيق الشعوب الخليجية مصالحها وأمانيها من خلال المزيد من التعاون والترابط في مختلف المجالات.

ونوه بالدور البارز والفاعل لمجلس التعاون الخليجي من خلال ما حققه من انجازات تكاملية وقرارات بناءة ومتابعة حثيثة ومساندة مستمرة معربا عن شكره وامتنانه على ما تتلقاه الامانة العامة من دعم ورعاية متواصلة



- في بداية الاجتماع تحدث النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيةالشيخ صباح الخالد قائلا: يسعدني لقاؤكم في بلدكم الكويت، في هذا اليوم المبارك الذي عبر فيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن حتمية اللقاء، استشعارا للتحديات التي تهدد أمننا واستقرارنا واستجابة لمشاعر صادقة من شعبنا الخليجي، نلتمس فيها أهمية التماسك والأخاء وتلح فيها على ضرورة الالتقاء، تعزيزا لطاقات مجلسنا في استئناف مسيرتنا المباركة، إيمانا من الجميع بأن مجلسنا حصنا متينا في مناعة أوطاننا

* واضاف الخالد :

- لست بحاجة إلى التأكيد على أهمية هذا اللقاء المبارك، الذي يدون حجم إرادتنا للعبور إلى فصل نجدد فيه طاقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمواصلة مسيرة العمل بقوة وعزم، مستخلصين أفضل العبر من مجموع التجارب التي عشناها في مسيرة المجلس.

ولابد لي أن أستوحي هنا مشاعر التفاؤل مما كان يردده المغفور له أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، من أن المجلس هو هدية زعماء الخليج إلى الأجيال القادمة. وما أكده صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حيث قال سموه: "استطعنا أن نثبت للعالم أجمع بأن المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بكل ما تحمله من دلالات الخير، قادرة على الصمود والتواصل لخدمة أبناء دول المجلس".

* وقال الخالد: يشاطر سموه هذا الشعور أخوانه قادة دول المجلس، مما يمثل نظرة تعريفية ثاقبة على أن المجلس هو الذراع الخليجي الجماعي للتعامل مع قضايا الغد، باعتباره حضن المستقبل الواعد.



* نحن نستذكر هذه الأقوال المأثورة، فضلا عما استخلصناه جميعا من تجربة مؤلمة تمثلت في الاحتلال العراقي، هبت فيها دول المجلس، كجسد واحد، بكل إمكانياتها لتحرير دولة الكويت. فقد كان فصل الاحتلال الغاشم، برهانا على متانة العزيمة، وعمق الالتزام، وصلابة الإيمان بوحدة الوجود والمصير المشترك.



* إن المجلس مشروع دائم تلتقي فيه إرادة الأعضاء لبناء مواطنة خليجية واحدة، قوية في مبادئها، محافظة على استقلالها، متطورة في تنميتها، مستنيرة في تلازمها في التغيير، منسجمة مع مسار الاعتدال العالمي، وسخية في عطائها البشري والإنساني.

* أدعو الله العلي القدير في هذه المناسبة المباركة، أن يسدد خطانا وأن يوفقنا في تحقيق الأهداف السامية التي رسمها لنا قادة دولنا، لتعزيز مسيرة هذا الصرح الخليجي الشامخ، الذي بني على أسس من وحدة المصير، والأهداف والمصالح والتاريخ المشترك، عبر تعزيز التكامل والتنسيق في كافة المجالات، بما يخدم مجتمعاتنا ويعود بالنفع والخير على شعوبنا.

- بدأ قبل قليل، اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي التحضيري للقمة الخليجية الـ38 التي ستعقد غدا الثلاثاء .

- كان وزراء خارجية التعاون أو من ينوب عنهم قد وصلوا تباعا إلى قاعة المؤتمر في قصر بيان .