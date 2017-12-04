أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الاثنين، عدم وجود أي مخيمات تعيق أو تعرقل العمل داخل موقع مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة إبراهيم الناشي في تصريح صحافي، ان (السكنية) قامت بالتنسيق مع مكتب الاشراف التابع لها في موقع المشروع المذكور لمتابعة ما يثار حول وجود مخميات تعرقل العمل داخل الموقع وتبين أن المخيمات المشار إليها في المنطقة غير داخلة ضمن نطاق المشروع.

وأضاف الناشي ان (السكنية) تنسق بشكل دائم مع بلدية الكويت كونها هي المعنية بإزالة المخالفات والتعديات متى ما وجدت داخل المواقع التابعة للمؤسسة.

وشدد على ضرورة عدم إقامة مرتادي البر أي مخيمات ضمن حدود موقع مدينة جنوب المطلاع السكنية أو مشروع الوفرة خاصة أن المقاولين يقومون فيهما بأعمال إنشائية لضمان سلامتهم وتفاديا لاتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم.