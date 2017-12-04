سمير خضر

تداول نشطاء عبر موقع "تويتر" مكالمة صوتية مسربة بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح "الذي قتل اليوم على أيدي الحوثيين" وبين قائد الجيش اليمني علي محسن الأحمر .



وخلال المكالمة طالب صالح الأحمر ان يكون وسيطا بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفتح صفحة جديدة، قائلا: انا مستعد للتكفير عن ذنبي واخراج الحوثيين كما ادخلتهم من قبل ، الا ان الأحمر كان حازما في رده قائلا : هذا الامر كان زمان ياعلي انت الان أداة استخدموك لفترة معينة ، والان ايران تدير الامور في اليمن .



واضاف الاحمر : فاتك القطار ياعلي ، يجب ان تحاكم على ما فعلت فانت دمرت اليمن ودمرت الجيش ، ولكن قيادات الجيش الان يتشوقون لاستعادة هيبة الدولة التي كسرتها انت .. ستواجه مصيرك وتحصد مازرعت.