فرج ناصر

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان عن إنجاز 8 % من مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الدائري 6.5 السريع، مؤكدا سير المشروع بخطى ثابتة نحو الإنجاز نهاية 2019 وفقا للمواعيد التعاقدية لتطوير وتحديث منظومة الطرق على مستوى البلاد لاسيما انه من المشاريع التنموية الكبرى التي تعول عليها الهيئة في تحويل جزء من الطريق الدائري السادس وخدمة حركة المرور المتوقعة من مطار الكويت بعد تطويره.

وأوضح الحصان في تصريح صحافي أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 97 مليون دينار ليبدأ من نقطة تقاطع الدائري السابع جنوب عبدالله المبارك وينتهي عند نقطة التقاطع مع طريق الملك فيصل طريق 50، ليتضمن المشروع ايضا إعادة تأهيل الطريق القائم 6.2 ، ليصبح بنفس المواصفات الهندسية للطريق 6.5، كما يشمل المشروع ايضا التقاطع مع طريق الدائري السادس وذلك لتأمين مدخل مباشر لمدينة صباح السالم الجامعية الجديد بطول 18.5 كم كما يتضمن المشروع 8 تقاطعات، بالإضافة الى 9 جسور للمشاة.

وشدد على جود تعاون كامل بين جميع الأجهزة العاملة بالمشروع والجهاز التنفيذي التابع للهيئة والمقاول والاستشاري، الامر الذي اسهم في سير المشروع وفقا للمواعيد التعاقدية، كما توجد متابعة دورية واجتماعات مع القائمين على المشروع للوقوف على آخر المستجدات وتلافي أي عقبات قد تواجه مسيرة العمل خلال مراحله التنفيذية، مثمنا تعاون الجهات الحكومية المعنية التي لا تألو جهدا في سبيل تقديم أوجه الدعم والمساندة لمشاريع الطرق.