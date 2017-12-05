عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيسة اللجنة العلمية بمنطقة الفروانية الصحية د.نورية المزعل عن اعتماد بروتوكولات لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية تم توزيعها على جميع المراكز الصحية بالمنطقة للعمل بها، مشيرة إلى أن هذه البروتوكولات من شأنها اكتشاف الحالات الجديدة ووضع خطة علاج للمرضى.

جاء هذا في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للجنة العلمية بمنطقة الفروانية الصحية بحضور مدير منطقة العاصمة الصحية د.فاطمة العسومي بالنيابة عن د.حمود الزعبي.

وكشفت عن الانتهاء من تدريب الأطباء الجدد بنسبة 100% من الذين سيعملون في المراكز الصحية على دورة الإنعاش القلبي التي أوصى بها وزير الصحة د.جمال الحربي كشرط للعمل، فضلا عن الانتهاء من دورة تواصل الأطباء مع الجمهور لخلق روح المواءمة بين الطبيب والمريض.

وأضافت د.المزعل أن اللجنة العلمية دربت الأطباء الجدد في دورات تدريبية في التعليم الطبي المستمر من خلال مرور مقيمي الدورة من اللجنة على الأطباء في مقار أعمالهم، مما أدى إلى الارتقاء بمستوى الأطباء.

وقالت: اللجنة العلمية بمنطقة الفروانية الصحية بدأت مسيرتها منذ 12 عاما، واستطاعت تحقيق العديد من الأهداف التي من شأنها رفع مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بها.