عبدالعزيز الفضلي

قال الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة إن هناك تنسيقا مستمرا ودائما مع دول الخليج بهدف تنقيح المناهج نحو الأفضل ومواكبة كل ما هو جديد من تطورات تربوية وتعليمية وجعل المناهج عصرية تنسجم وتتلاءم مع معطيات الجانب التعليمي.

وأشار الحويلة على هامش افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي والذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية إلى أن مكتب التربية العربي يدعم هذه الورش التعليمية والتدريبية من خلال تزويدنا بمختصين ومدربين وخبراء لهم دور كبير، موضحا أن الهدف الرئيسي من تلك الورش رفع مستوى مديرينا ومعلمينا في المستوى التعليمي والإداري والفني وهذا يدل على انسجام دول الخليج نحو العمل التربوي الموحد وتطوير آليات العمل والتنسيق بتطوير المناهج.

وبين أن وزارات دول الخليج تعمل على قدم وساق للتنسيق فيما بينهم بهدف توحيد الصفوف في الجانب التعليمي، لافتا إلى أننا نعمل مع قيادات دول الخليج وأيضا من خلال توجيهات صاحب السمو في استقبال هذه المبادرات وترجمتها إلى واقع عملي.

بدوره، قام الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص بشكر قطاع التعليم الخاص والنوعي لمبادرته في الفعالية مع مكتب التربية العربي لمجلس دول الخليج، مشيرا إلى أن المكتب العربي أنشئ عام 1975 م قبل إنشاء مجلس دول الخليج العربي ونشكر لهم هذه المبادرة في ظل احتفالات الكويت بحضور أصحاب السمو لدول مجلس التعاون الخليج.